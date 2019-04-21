Около 2 тыс нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Минска за три дня

Источник материала: Интерфакс

За период с 19 по 21 апреля 2019 года инспекторы столичной Госавтоинспекции выявили около 2 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"От управления транспортными средствами отстранен 21 водитель, находившийся за рулем в состоянии опьянения, а также 39 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея на то права. Пресечено 113 нарушений правил проезда пешеходных переходов, 194 случая несоблюдения скоростного режима. Также выявлено 258 нарушений ПДД пешеходами", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием «бесправников», нетрезвых водителей, а также пеших участников дорожного движения.

Также в ГАИ напоминают, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Такая категория дел рассматривается судом.

За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 3 года. За аналогичное нарушение повторно в течение года предусмотрена уголовная ответственность.