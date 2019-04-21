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Россельхознадзор остановил попытку ввоза белорусских яблок под мешками с картошкой

22.04.2019 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор выявил очередной канал контрабанды яблок из Беларуси. На этот раз запрещённые к ввозу в РФ фрукты были обнаружены под мешками с картофелем.

Как сообщает Россельхознадзор, при досмотре автомобиля на фитосанитарном контрольном посту "Долосцы" Себежского района Псковской области вместе с 5 тоннами картофеля, выращенного в Беларуси, было обнаружено 4 тонны яблок неизвестного происхождения.

Ввоз яблок из Беларуси в РФ запрещён с 12 апреля 2019 года.

Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились без фитосанитарных сертификатов, заваленные сетками с картофелем. На картофель имелся фитосанитарный сертификат, выданный Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Контрабандные яблоки уничтожены, нарушитель привлечен к административной ответственности.

 
 
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Россельхознадзор выявил очередной канал контрабанды яблок из Беларуси. На этот раз запрещённые к ввозу в РФ фрукты были обнаружены под мешками с картофелем. Как...
 
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