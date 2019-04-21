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«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

22.04.2019 21:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посевная – силами студенчества. Как 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая – репортаж корреспондента Анастасии Аласании.

Техник-механик, тракторист, механизатор. Вопреки профессиям, которые лингвисты называют мужским родом, здесь нашлось место женскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать-разобрать мотор или починить генератор для Татьяны это совсем не проблема.

«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

Татьяна Ольшевская, учащаяся Видзовского ГПТК:
Едешь по дороге главной, и едут машины. И достают камеры, фотографируют. И ты такой: «Что?». Просто в ступоре стоишь. Так всем интересно, что девчонка. Это новость для некоторых.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Посевная – силами студенчества. Как 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая – репортаж корреспондента Анастасии Аласании. ...
 
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