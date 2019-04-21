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«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посевная – силами студенчества. Как 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая – репортаж корреспондента Анастасии Аласании.
Техник-механик, тракторист, механизатор. Вопреки профессиям, которые лингвисты называют мужским родом, здесь нашлось место женскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать-разобрать мотор или починить генератор для Татьяны это совсем не проблема.
Татьяна Ольшевская, учащаяся Видзовского ГПТК:
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Новости Беларуси. Посевная – силами студенчества. Как 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая – репортаж корреспондента Анастасии Аласании. ...
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