«Всем интересно, что девчонка». Девушка-механизатор управляет трактором и может починить двигатель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посевная – силами студенчества. Как 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая – репортаж корреспондента Анастасии Аласании.

Техник-механик, тракторист, механизатор. Вопреки профессиям, которые лингвисты называют мужским родом, здесь нашлось место женскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать-разобрать мотор или починить генератор для Татьяны это совсем не проблема.









Татьяна Ольшевская, учащаяся Видзовского ГПТК:

Едешь по дороге главной, и едут машины. И достают камеры, фотографируют. И ты такой: «Что?». Просто в ступоре стоишь. Так всем интересно, что девчонка. Это новость для некоторых.



