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В столице завершился отопительный сезон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отопительный сезон завершился. 22 апреля в Мингорисполкоме приняли решение об отключении теплоподачи всем потребителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среднесуточная температура воздуха в выходные не опускалась ниже 8 градусов. Теплая погода и благоприятный прогноз позволили прекратить подачу тепла в жилые дома, больницы и школы.
Напомним, батареи в офисах и на предприятиях стали холодными еще 9 апреля. В ближайшее время коммунальные службы начнут готовиться к следующему отопительному сезону.
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Новости Беларуси. Отопительный сезон завершился. 22 апреля в Мингорисполкоме приняли решение об отключении теплоподачи всем потребителям, сообщили в программе...
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