Депутат о байкерах, которые шумят по ночам: «Может, ограничить им въезд в центр города»

Источник материала: Tut.by

За три месяца 2019 года на дорогах Беларуси, по статистике УГАИ МВД, по вине водителей мотоциклов произошло 9 ДТП, при этом семь мотоциклистов были пьяны. В авариях погибли два человека, восемь получили травмы. Старт очередного мотосезона стал поводом для депутатов, ГАИ, транспортников, а также велосипедного и мотосообществ обсудить проблемы вокруг «спортачей».



Кадр TUT.BY

— Изменения в ПДД, которые сейчас находятся на стадии обсуждения, коснутся и мотоциклистов. В ПДД появится запрет, который уже существует в КоАП: запрет движения на одном колесе, движение на мотоцикле, не держась за руль или не держа ноги на педалях (подножке). Также запрещено будет перевозить на мотоцикле (кроме бокового прицепа) пассажира в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, — напомнил во время круглого стола начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Навой.

Как только начинается весенний сезон, не только в ГАИ, но и к законодателям поступают от избирателей жалобы, вопросы и предложения, касающиеся движения мото- и велотранспорта.

— Мотоциклы — это более опасное средство передвижения, чем автомобиль. Сейчас мы работаем над новыми ПДД, и предложения, которые поступили от ГАИ, стоит опробовать на мотоциклистах. Зачем, например, мотоциклистам разгоняться до 80−90 км/ч и показывать свою бравость, маневрировать из полосы в полосу? — задался вопросом председатель комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак. — Надо как-то упорядочить их движение, чтобы все знали, что мотоциклист может появиться с какой-то одной стороны, а не со всех.

Правда, мотоциклисты с таким подходом не согласились.

— Вы, депутаты, принимаете решения односторонние, слушаете только ГАИ, а мотоциклистов не слышите. Полагаю, что и на мотоциклах вы никогда не ездили и не можете оценить все опасности, которые ожидают на дороге мотоциклистов. При перестроении мы вынуждены прибавлять скорость для того, чтобы никого не подрезать, — объяснил руководитель сообщества помощи мотоциклистам MotoHelp Дмитрий Бельский.

Кстати, Дмитрий Бельский обратил внимание депутата на тот факт, что сейчас при получении водительских прав категории В в удостоверении «автоматом» открывается категория АМ, позволяющая управлять скутером или мопедом, в котором объем двигателя до 50 куб. см.

— Люди не имеют навыков управления таким транспортом, но им по умолчанию разрешают садиться за руль и ездить, — отметил мотоциклист.

Представители же ГАИ не усматривают в этом ничего особенного, так как на категорию АМ водители могут подготовиться самостоятельно, как и вождению на велосипеде, а с учетом невысокого риска возникновения ДТП с участием «легкого» мототранспорта, введение дополнительных бюрократических процедур считают нецелесообразным. А вот Андрей Рыбак посчитал эту норму неправильной и пообещал, что поднимет этот вопрос на очередном обсуждении закона и ПДД.

Участники круглого стола долго дискутировали о шуме, который издают мотоциклы во время езды по городу и особенно в ночное время. На практике дело обстоит так: приезжая на техосмотр, мотоциклисты проходят его по уровню шума, а потом могут делать со своим байком все что угодно, в том числе устанавливают прямотоки. Именно их звук мешает спать горожанам.

— Из-за шума все равно невозможно открыть окно. Например, на улице Ленина в Минске никто мотоциклы не контролирует. И такая ситуация будет до ноября. Надо поставить хотя бы камеры, фиксирующие превышение скорости, хоть так их ловить. Возможно, стоит ограничить въезд такого транспорта в центр города, — предложил Андрей Рыбак.

— ГАИ осуществляет контроль в области безопасности дорожного движения. Измерением шумовых показателей занимаются диагностические станции, при прохождении технических осмотров. В ГАИ оборудования по измерению шумности нет, — объяснил Дмитрий Навой. — Госавтоинспекция продолжит выявлять факты переоборудования систем выпуска отработанных газов и управления мототранспортными средствами, не прошедшими технический осмотр, и привлекать водителей к ответственности.

Дмитрий Навой напомнил, что инспектор ГАИ может проверить документы, проконтролировать соблюдение ПДД водителем, задержать и направить на экспертизу в случае, если есть подозрение, что идентификационный номер мотоцикла изменен.