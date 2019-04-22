ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальником Кореличского РОВД назначен полковник милиции Алексей Гаврош

22.04.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Приказом МВД Республики Беларусь на должность начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома назначен полковник милиции Алексей Иванович Гаврош.

Начальником Кореличского РОВД назначен полковник милиции Алексей Гаврош

Начальником Кореличского РОВД назначен полковник милиции Алексей Гаврош

Алексей Гаврош родился 12 марта 1976 года в г. Новогрудке.

В 1998 году закончил факультет физической культуры и спорта Гродненского государственного университа имени Янки Купалы. Второе высшее образование Алексей Гаврош получил в 2003 году, закончив Академию МВД Республики Беларусь по специальности “Правоведение”.

Службу в органах внутренних дел начал в июле 1996 года с должности участкового инспектора милиции ОВД Новогрудского райисполкома. С ноября 1997 года Алексей Гаврош является оперуполномоченным отделения уголовного розыска этого райотдела. В мае 2004 года назначен на должность начальника ОУР, на которой служит по октябрь 2010 года. Далее – первый заместитель начальника ОВД Ивьевскогорайисполкома. С июня 2012 года Алексей Гаврош занимает должностьначальника райотдела, который возглавляет по апрель 2019 года. В апреле 2019 года назначен начальником ОВД Кореличского райисполкома.

Награждён государственными наградами Республики Беларусь – медалями «За безупречную службу» I и II степеней. Женат, воспитывает сына и дочь.

-За годы службы в органах внутренних дел Алексей Иванович зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, за что Указом Президента Республики Беларусь удостоен звания полковник милиции, — отметил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

Начальником Кореличского РОВД назначен полковник милиции Алексей Гаврош

Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак выразил надежду на плодотворное сотрудничество правоохранителей района с местной властью.

-Наша общая задача — обеспечить безопасность, спокойное проживание жителей района и благоприятное пребывание гостей на территории Кореличского района, — подчеркнул Виктор Леонидович.

Оксана ЯНУШ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приказом МВД Республики Беларусь на должность начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома назначен полковник милиции Алексей Иванович Гаврош....
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор: Новая схема контрабанды из Беларуси - прикрывать яблоки картошкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика