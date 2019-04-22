Начальником Кореличского РОВД назначен полковник милиции Алексей Гаврош

Источник материала: Полымя

Приказом МВД Республики Беларусь на должность начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома назначен полковник милиции Алексей Иванович Гаврош.









Алексей Гаврош родился 12 марта 1976 года в г. Новогрудке.

В 1998 году закончил факультет физической культуры и спорта Гродненского государственного университа имени Янки Купалы. Второе высшее образование Алексей Гаврош получил в 2003 году, закончив Академию МВД Республики Беларусь по специальности “Правоведение”.

Службу в органах внутренних дел начал в июле 1996 года с должности участкового инспектора милиции ОВД Новогрудского райисполкома. С ноября 1997 года Алексей Гаврош является оперуполномоченным отделения уголовного розыска этого райотдела. В мае 2004 года назначен на должность начальника ОУР, на которой служит по октябрь 2010 года. Далее – первый заместитель начальника ОВД Ивьевскогорайисполкома. С июня 2012 года Алексей Гаврош занимает должностьначальника райотдела, который возглавляет по апрель 2019 года. В апреле 2019 года назначен начальником ОВД Кореличского райисполкома.

Награждён государственными наградами Республики Беларусь – медалями «За безупречную службу» I и II степеней. Женат, воспитывает сына и дочь.

-За годы службы в органах внутренних дел Алексей Иванович зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, за что Указом Президента Республики Беларусь удостоен звания полковник милиции, — отметил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.





Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак выразил надежду на плодотворное сотрудничество правоохранителей района с местной властью.

-Наша общая задача — обеспечить безопасность, спокойное проживание жителей района и благоприятное пребывание гостей на территории Кореличского района, — подчеркнул Виктор Леонидович.

Оксана ЯНУШ

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