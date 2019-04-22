|
«Белтелеком» поднял цены
Источник материала: БДГ
Тарифы увеличиваются с 3 мая, в среднем на 4-5%.
«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг», - сообщили в компании.
На 4% в среднем цены вырастут на Интернет и электросвязь.
На 5% в среднем возрастут цены на услуги телеграфа, международных звонков, телевидения, звонков на мобильные телефоны, справку и др.,
Не подорожают услуги местной и междугородной телефонной связи, Интернет с гарантированной полосой пропускания, доступ в линейно-кабельные сооружения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы увеличиваются с 3 мая, в среднем на 4-5%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)