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Путин позвонил Лукашенко. Обсудили двусторонние отношения
Источник материала: БДГ
Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны, впервые за месяц.
О разговоре известно мало. Пресс-службы двух глав государств сообщили примерно одно и то же: состоялся разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, «в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».
Пресс-служба президента Беларуси уточнила, что звонил Путин.
Белорусская сторона добавила, что обсудили перспективы развития сотрудничества и вопросы международной повестки дня.
Других подробностей нет.
Напомним, что этот разговор состоялся на фоне скандала с некачественной нефтью из России. Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ
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Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны, впервые за месяц.
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