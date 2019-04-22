Путин позвонил Лукашенко. Обсудили двусторонние отношения

Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны, впервые за месяц.

О разговоре известно мало. Пресс-службы двух глав государств сообщили примерно одно и то же: состоялся разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, «в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».

Пресс-служба президента Беларуси уточнила, что звонил Путин.

Белорусская сторона добавила, что обсудили перспективы развития сотрудничества и вопросы международной повестки дня.

Других подробностей нет.