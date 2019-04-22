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Путин позвонил Лукашенко. Обсудили двусторонние отношения

22.04.2019 19:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны, впервые за месяц.

О разговоре известно мало. Пресс-службы двух глав государств сообщили примерно одно и то же: состоялся разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, «в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».

Пресс-служба президента Беларуси уточнила, что звонил Путин.

Белорусская сторона добавила, что обсудили перспективы развития сотрудничества и вопросы международной повестки дня.

Других подробностей нет.

Напомним, что этот разговор состоялся на фоне скандала с некачественной нефтью из России. Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. При этом, пресс-секретарь Путина сообщил. что главы стран эту тему не обсуждали.

 
 
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Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны, впервые за месяц.
 
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