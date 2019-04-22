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Беларусь откроет завод в Китае

22.04.2019 22:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совместное предприятие будет заниматься сборкой и продажей беларусской техники.

Беларусь откроет совместное производство в Китае. В этом году заработает завод по производству беларусской техники. Об этом сообщил Кирилл Рудый, посол нашей страны КНР, в интервью программе «Главный эфире» беларусского телевидения.


 
«У нас есть совместное производство продукции «Гомсельмаша» в Китае. И в этом году будет церемония открытия одного из заводов по сборке беларусских машин и продаже. Это является одним из элементов продвижения экспорта, повышения добавленной стоимости, получения определенных субсидий с китайской стороны, когда мы локализируем производство в Китае», — сказал Кирилл Рудый.

Он также отметил, что беларусские продукты питания пользуются спросом в Китае. Многие контракты реализуются еще в ходе доставки товара. За прошлый год поставки молока в КНР выросли в девять раз.

Кирилл Рудый отметил, что Беларусь является ярким примером успеха инициативы «Пояс и Путь».

«Благодаря инициативе «Пояс и Путь» у нас Беларусь стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам из Китая в Европу и обратно. Через нас проходит 80% всех железнодорожных перевозок. За прошлый год у нас прошло порядка 3000 железнодорожных поездов, которые прошли из Китая в Европу через Беларусь. Мы являемся примером и показателем успешности инициативы «Пояс и Путь», — рассказал посол.

Именно по этой причине китайская сторона предложила президенту Беларуси выступить на втором форуме инициативы «Пояс и Путь» в числе первых. Он состоится на этой неделе.

 
 
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Совместное предприятие будет заниматься сборкой и продажей беларусской техники.
 
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