Беларусь откроет завод в Китае

интервью программе «Главный эфире» беларусского телевидения. Беларусь откроет совместное производство в Китае. В этом году заработает завод по производству беларусской техники. Об этом сообщил Кирилл Рудый, посол нашей страны КНР, впрограмме «Главный эфире» беларусского телевидения.









«У нас есть совместное производство продукции «Гомсельмаша» в Китае. И в этом году будет церемония открытия одного из заводов по сборке беларусских машин и продаже. Это является одним из элементов продвижения экспорта, повышения добавленной стоимости, получения определенных субсидий с китайской стороны, когда мы локализируем производство в Китае», — сказал Кирилл Рудый.





Он также отметил, что беларусские продукты питания пользуются спросом в Китае. Многие контракты реализуются еще в ходе доставки товара. За прошлый год поставки молока в КНР выросли в девять раз.





Кирилл Рудый отметил, что Беларусь является ярким примером успеха инициативы «Пояс и Путь».





«Благодаря инициативе «Пояс и Путь» у нас Беларусь стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам из Китая в Европу и обратно. Через нас проходит 80% всех железнодорожных перевозок. За прошлый год у нас прошло порядка 3000 железнодорожных поездов, которые прошли из Китая в Европу через Беларусь. Мы являемся примером и показателем успешности инициативы «Пояс и Путь», — рассказал посол.





Именно по этой причине китайская сторона предложила президенту Беларуси выступить на втором форуме инициативы «Пояс и Путь» в числе первых. Он состоится на этой неделе.