Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение









NHK в понедельник, 22 апреля. Прокуратура Токио предъявила бывшему руководителю автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan. Об этом сообщает телеканалв понедельник, 22 апреля.





Утверждается, что около 5 млн долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами.





Ранее Гону были предъявлены уже три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan.





Также в понедельник истекает определенный судом срок пребывания Карлоса Гона под стражей. Новое обвинение позволяет оставить его в тюремной камере, однако адвокаты экс-менеджера намерены немедленно подать в суд с иск с требованием его освобождения под залог.





Напомним, 19 ноября 2018 года Карлоса Гона и его соратника Грега Келли задержали в Токио. Гона обвинили в занижении размера своего пятилетнего вознаграждения вполовину – на $44 млн, а Келли – в пособничестве Гону. Также, по данным следствия, Гон переложил на Nissan свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.









Уже 22 ноября совет директоров Nissan проголосовал за отставку Гона с поста председателя концерна и увольнение Келли.





В конце января Карлос Гон подал в отставку с поста президента концерна Renault.





Келли был отпущен под залог в конце прошлого года. А 6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн, однако 4 апреля его вновь арестовали в связи с новыми подозрениями в махинациях.