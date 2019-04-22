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В Скиделе девушка украла сейф с деньгами из офиса, в котором работала, чтобы рассчитаться с директором за недостачу
Источник материала: Партизан
Гродненскими правоохранителями раскрыта кража, совершенная в одном из офисов Скиделя. В милицию обратилась диспетчер этого предприятия, которая с утра пришла на работу и обнаружила беспорядок внутри помещения и отсутствие сейфа, где находилась внушительная сумма денежных средств.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска аппарата Управления внутренних дел и Гродненского райотдела милиции при поддержке экспертов “по горячим следам” удалось установить личность подозреваемого в краже. Это 28-летняя девушка, которая и сообщала о преступлении. Дальше еще интереснее.
По версии правоохранителей к представительнице слабого пола у директора фирмы не так давно возникли финансовые претензии.
Руководитель подозревал ее в определенных манипуляциях и даже озвучил примерную сумму, которой не оказалось в кассе.
Разрешить возникший вопрос девушка решила кардинально. Ночью приехала на своем автомобиле на фирму, похитила сейф с деньгами, принтер и три ноутбука. Чтобы создать видимость, что кражу совершил посторонний, устроила в помещении беспорядок. Из похищенных денег таким образом представительница слабого пола намеревалась погасить недостачу, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
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В Скиделе девушка украла сейф с деньгами из офиса, в котором работала, чтобы рассчитаться с директором за недостачу
Гродненскими правоохранителями раскрыта кража, совершенная в одном из офисов Скиделя. В милицию обратилась диспетчер этого предприятия, которая с утра пришла на...
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