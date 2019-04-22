В Скиделе девушка украла сейф с деньгами из офиса, в котором работала, чтобы рассчитаться с директором за недостачу

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска аппарата Управления внутренних дел и Гродненского райотдела милиции при поддержке экспертов “по горячим следам” удалось установить личность подозреваемого в краже. Это 28-летняя девушка, которая и сообщала о преступлении. Дальше еще интереснее.





По версии правоохранителей к представительнице слабого пола у директора фирмы не так давно возникли финансовые претензии.









Руководитель подозревал ее в определенных манипуляциях и даже озвучил примерную сумму, которой не оказалось в кассе.





Разрешить возникший вопрос девушка решила кардинально. Ночью приехала на своем автомобиле на фирму, похитила сейф с деньгами, принтер и три ноутбука. Чтобы создать видимость, что кражу совершил посторонний, устроила в помещении беспорядок. Из похищенных денег таким образом представительница слабого пола намеревалась погасить недостачу, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



