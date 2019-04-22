ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Скиделе девушка украла сейф с деньгами из офиса, в котором работала, чтобы рассчитаться с директором за недостачу

22.04.2019 21:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гродненскими правоохранителями раскрыта кража, совершенная в одном из офисов Скиделя. В милицию обратилась диспетчер этого предприятия, которая с утра пришла на работу и обнаружила беспорядок внутри помещения и отсутствие сейфа, где находилась внушительная сумма денежных средств.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска аппарата Управления внутренних дел и Гродненского райотдела милиции при поддержке экспертов “по горячим следам” удалось установить личность подозреваемого в краже. Это 28-летняя девушка, которая и сообщала о преступлении. Дальше еще интереснее.

По версии правоохранителей к представительнице слабого пола у директора фирмы не так давно возникли финансовые претензии.


Руководитель подозревал ее в определенных манипуляциях и даже озвучил примерную сумму, которой не оказалось в кассе.

Разрешить возникший вопрос девушка решила кардинально. Ночью приехала на своем автомобиле на фирму, похитила сейф с деньгами, принтер и три ноутбука. Чтобы создать видимость, что кражу совершил посторонний, устроила в помещении беспорядок. Из похищенных денег таким образом представительница слабого пола намеревалась погасить недостачу, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненскими правоохранителями раскрыта кража, совершенная в одном из офисов Скиделя. В милицию обратилась диспетчер этого предприятия, которая с утра пришла на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика