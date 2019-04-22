Во взрывах на Шри-Ланке погибли граждане 13 стран









По информации ведомства, среди погибших граждане Бангладеш (1 человек), Китая (2 человека), Индии (8 человек), Франции (1 человек), Японии (1 человек), Нидерландов (1 человек), Португалии (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Испании (1 человек), Турции (2 человека), Великобритании (6 человек), а также два человека, имеющих американское и британское гражданство и два человека, имеющие гражданство Шри-Ланки и Австралии.





Кроме этого еще 14 иностранных граждан, пропавших без вести, могут оставаться в числе неопознанных жертв. Еще 17 иностранцев ранены при терактах и проходят лечение в больницах Коломбо. Список погибших и раненых еще может уточняться.





Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погибли 290 человек. Еще один взрыв произошел 22 апреля - в фургоне возле церкви, где накануне были убиты десятки людей, когда взрывотехники пытались обезвредить взрывчатку в нем.