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Северинец вышел на свободу и узнал, что исключён из ПЕН-центра

22.04.2019 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Северинец вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, полученного за защиту Куропат, и узнал, что... исключён из ПЕН-центра за "неуплату взносов". Писатель и политик этим возмущён.

Северинец пишет на своей странице в Facebook:

"Пока боровлянские милиционеры, значит, за неуплату штрафов по Куропатам забирают у меня телефон и часы, а вертухаи на Окрестина во время "шмона" выгребают ручки и белую бумагу, несколько светлых умов в Раде ПЕНа под шумок решили конфисковать членский билет. А принимали меня в 2006-ом совсем другие люди. Владимир Некляев, Владимир Орлов, Лявон Борщевский, Борис Петрович, Алесь Пашкевич приехали в глухой лес, в Малое Ситно, по раздолбанным лесовозами дороге — и не только приняли в ПЕН, но и премию Адамовича за "Письма из леса" привезли. Конечно же, на церемонию исключения (то есть на Раду из нескольких человек) сегодняшние администраторы меня не пригласили. Может, подумали — да сидит там где-то за что-то, нет смысла. Да и об исключении не проинформирована, пока сам им не написал" .


Правда, Северинец признаёт, что полгода назад получил требование выплатить взносы. На это он ответил секретарю ПЕН-центра, что несколько лет их принципиально не платит "после выставки камин-аута в офисе ПЕНа и мероприятий, связанных с пропагандой гомосексуального образа жизни". И он готов был их начать платить, если бы ему сообщили, что подобного организация больше делать не будет. "Хочу быть уверенным, что немалые для меня деньги, оторванные от бюджета молодой семьи, не пойдут на плохое дело", — писал тогда Павел Северинец.

 
 
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Павел Северинец вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, полученного за защиту Куропат, и узнал, что... исключён из ПЕН-центра за "неуплату...
 
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