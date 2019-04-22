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ЕАБР подготовился к отключению SWIFT

22.04.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕАБР сообщил о запуске альтернативной системы совершения платежей.

Платежи могут осуществляться через корреспондентские счета Евразийского банка развития (ЕАБР), открытые непосредственно в центральных банках и номинированные в национальных валютах стран-участников, сообщает пресс-служба банка.


 
Таким образом, по мнению представителей финансового института, создана альтернатива системы SWIFT, а платежи можно осуществлять без привлечения иностранных банков-корреспондентов. Напомним, SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

«Расчетное обслуживание в ЕАБР направлено на усиление интеграции государств-участников банка и имеет ряд преимуществ и особенностей. Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы государств-участников банка, что позволяет уменьшить расходы на расчетные операции за счет исключения иностранных банков-корреспондентов и использования системы SWIFT», — объяснили в банке преимущества расчетного центра.


ЕАБР является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Он является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Участниками банка являются Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Таджикстан.

 
 
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ЕАБР сообщил о запуске альтернативной системы совершения платежей.
 
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