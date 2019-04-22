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Брестским призывникам будут вручать повестки на границе

22.04.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестская область оказалась лидером по числу уклонистов по результатам осеннего призыва.

Представители УВД Брестского облисполкома, комиссариата Брестской области, управления принудительного исполнения облисполкома и прокуратуры Брестской области провели межведомственное совещание, где обсудили проблему уклонистов.


Фото: mil.by 

Во время осеннего призыва-2018 не удалось установить местонахождение 500 призывников. Это больше, чем в других областях Беларуси, отмечает пресс-служба прокуратуры Брестской области.

Для решения этом проблемы участники совещания решили ряд мер. Одна из таких мер – вручение повесток пограничниками при пересечении границы «с учетом частого убытия призывников за границу в период призыва».


Также предлагается, чтобы органы внутренних дел обязательно выезжали по всем возможным местам пребывания призывников.

За исполнением требований совещания будет следить прокуратура.

 
 
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Брестская область оказалась лидером по числу уклонистов по результатам осеннего призыва.
 
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