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Брестским призывникам будут вручать повестки на границе
Источник материала: Партизан
Брестская область оказалась лидером по числу уклонистов по результатам осеннего призыва.
Представители УВД Брестского облисполкома, комиссариата Брестской области, управления принудительного исполнения облисполкома и прокуратуры Брестской области провели межведомственное совещание, где обсудили проблему уклонистов.
Фото: mil.by
Во время осеннего призыва-2018 не удалось установить местонахождение 500 призывников. Это больше, чем в других областях Беларуси, отмечает
Для решения этом проблемы участники совещания решили ряд мер. Одна из таких мер – вручение повесток пограничниками при пересечении границы «с учетом частого убытия призывников за границу в период призыва».
Также предлагается, чтобы органы внутренних дел обязательно выезжали по всем возможным местам пребывания призывников.
За исполнением требований совещания будет следить прокуратура.
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Брестская область оказалась лидером по числу уклонистов по результатам осеннего призыва.
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