Брестским призывникам будут вручать повестки на границе

Представители УВД Брестского облисполкома, комиссариата Брестской области, управления принудительного исполнения облисполкома и прокуратуры Брестской области провели межведомственное совещание, где обсудили проблему уклонистов.









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пресс-служба прокуратуры Брестской области. Во время осеннего призыва-2018 не удалось установить местонахождение 500 призывников. Это больше, чем в других областях Беларуси, отмечаетпрокуратуры Брестской области.





Для решения этом проблемы участники совещания решили ряд мер. Одна из таких мер – вручение повесток пограничниками при пересечении границы «с учетом частого убытия призывников за границу в период призыва».









Также предлагается, чтобы органы внутренних дел обязательно выезжали по всем возможным местам пребывания призывников.





За исполнением требований совещания будет следить прокуратура.