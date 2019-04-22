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Россельхознадзор: Новая схема контрабанды из Беларуси - прикрывать яблоки картошкой
Источник материала: Партизан
19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.
При досмотре машины сотрудники обнаружили, что вместе с белорусским картофелем там находились свежие яблоки, запрещённые к ввозу в Россию.
Ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.
Яблоки ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся белорусский сертификат.
«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», —
Яблоки уничтожили.
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19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.
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