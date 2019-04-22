Россельхознадзор: Новая схема контрабанды из Беларуси - прикрывать яблоки картошкой

При досмотре машины сотрудники обнаружили, что вместе с белорусским картофелем там находились свежие яблоки, запрещённые к ввозу в Россию.





Ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.





Яблоки ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся белорусский сертификат.





сообщает российское ведомство. «Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», —российское ведомство.









Яблоки уничтожили.







