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Россельхознадзор: Новая схема контрабанды из Беларуси - прикрывать яблоки картошкой

22.04.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.
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При досмотре машины сотрудники обнаружили, что вместе с белорусским картофелем там находились свежие яблоки, запрещённые к ввозу в Россию.

Ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года. 

Яблоки ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся белорусский сертификат.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», — сообщает российское ведомство.


Яблоки уничтожили.



 
 
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19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.
 
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