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Беларусь в овертайме проиграла Швейцарии на юниорском ЧМ по хоккею

22.04.2019 22:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ярким и драматичным выдался заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для юниорской сборной Беларуси (U-18).

Проигрывая по ходу матча 0:3 сборной Швейцарии, белорусы смогли довести игру до овертайма, но уступили в дополнительное время – 4:5. Автором победной шайбы стал Канова. В составе сборной Беларуси отличились Пинчук, Оксентюк, Кузнецов и Пальчик.

Беларусь в овертайме проиграла Швейцарии на юниорском ЧМ по хоккею
После четырех матчей Беларусь имеет в своем активе 7 очков и занимает второе место в своей группе. Однако окончательное распределение мест в квинтете будет понятно после того, как свои заключительные матчи проведут другие команды – Канада, Чехия, Швейцария и Финляндия. 

 
 
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Ярким и драматичным выдался заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для юниорской сборной Беларуси (U-18). Проигрывая по ходу матча 0:3 сборной...
 
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