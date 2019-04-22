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Беларусь в овертайме проиграла Швейцарии на юниорском ЧМ по хоккею
Источник материала: Интерфакс
Ярким и драматичным выдался заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для юниорской сборной Беларуси (U-18).
Проигрывая по ходу матча 0:3 сборной Швейцарии, белорусы смогли довести игру до овертайма, но уступили в дополнительное время – 4:5. Автором победной шайбы стал Канова. В составе сборной Беларуси отличились Пинчук, Оксентюк, Кузнецов и Пальчик.
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Ярким и драматичным выдался заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для юниорской сборной Беларуси (U-18). Проигрывая по ходу матча 0:3 сборной...
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