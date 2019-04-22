Беларусь в овертайме проиграла Швейцарии на юниорском ЧМ по хоккею

Источник материала: Интерфакс

Ярким и драматичным выдался заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для юниорской сборной Беларуси (U-18).

Проигрывая по ходу матча 0:3 сборной Швейцарии, белорусы смогли довести игру до овертайма, но уступили в дополнительное время – 4:5. Автором победной шайбы стал Канова. В составе сборной Беларуси отличились Пинчук, Оксентюк, Кузнецов и Пальчик.



После четырех матчей Беларусь имеет в своем активе 7 очков и занимает второе место в своей группе. Однако окончательное распределение мест в квинтете будет понятно после того, как свои заключительные матчи проведут другие команды – Канада, Чехия, Швейцария и Финляндия.