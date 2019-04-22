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Беларусь планирует поставить в Бангладеш технику на $100 млн

22.04.2019 22:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провел встречу с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, новые совместные проекты, в том числе возможности реализации нового контракта по поставкам в Бангладеш белорусской техники на $100 млн, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы приветствуем новый контракт на $100 млн. Кроме того, прорабатывается еще один контракт на 17 млн. долл. США.  Эти документы проходят внутригосударственные процедуры",  — отметил М.Мясникович.  Речь идет о поставках дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой техники.

Белорусская сторона готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО "Промагролизинг", экспортное финансирование Банка развития Беларуси. "Мы можем рассматривать и другие схемы", — добавил председатель Совета Республики.

Он также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередач и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В числе перспективных направлений взаимодействия также нефтехимический комплекс. Беларусь производит конкурентоспособную продукцию, в том числе синтетические волокна и нити. "Могли бы рассмотреть наше сотрудничество и в этой сфере", — подчеркнул М.Мясникович.

По его мнению, у двух стран большой резерв и для развития  партнерства в области науки и образования.

В целом Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%. Но это не предел, сказал М.Мясникович. Он выразил уверенность в том, что текущий визит и предстоящее первое заседание белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придадут новый импульс совместной работе.

"Нам надо активизировать политические контакты как на уровне глав государств, так и на уровне парламентов. Мы заинтересованы в визите президента Бангладеш в Минск, соответствующее приглашение направлено", — заявил председатель Совета Республики. Он также попросил передать слова приветствия премьер-министру Бангладеш. "Мы стремимся выполнять те договоренности, которые были с ней достигнуты", — добавил он.

В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.

Как рассказал журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик, Беларусь уже реализовала контракт по поставкам в Бангладеш техники "Амкодор" на $50 млн. Также осуществлены поставки малогабаритной тракторной техники в эту страну. В настоящее время прорабатывается возможность расширения сотрудничества, в том числе посредством предоставления связанного кредита. "За этим сервис, увеличение доли белорусской техники на рынке Бангладеш, обучение специалистов и другие вопросы", — подытожил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провел встречу с делегацией Бангладеш во главе с министром...
 
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