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«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.
Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.
На этапе Кубка мира у белорусов три медали: бронзу завоевал Владислав Гончаров, два золота – в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.
Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Впереди у наших батутистов II Европейские игры. Там у воздушных акробатов будут разыграны четыре комплекта медалей.
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«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте
Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным...
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