«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.

Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.





На этапе Кубка мира у белорусов три медали: бронзу завоевал Владислав Гончаров, два золота – в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.





Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Довольны своим результатом. Мы сделали в свою силу. Всё получилось хорошо. Мы очень хотели порадовать болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наше выступление.





Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Мы очень рады, что выполнили свою программу. Мы действительно много над этим работали. Мы рады, что получилось всё, что хотели.





Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас. Результаты вы видите сами – конечно, не самые лучшие, но какие есть.

Впереди у наших батутистов II Европейские игры. Там у воздушных акробатов будут разыграны четыре комплекта медалей.



