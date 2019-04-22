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«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

22.04.2019 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.

Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.

«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

На этапе Кубка мира у белорусов три медали: бронзу завоевал Владислав Гончаров, два золота – в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.

«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Довольны своим результатом. Мы сделали в свою силу. Всё получилось хорошо. Мы очень хотели порадовать болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наше выступление.

«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Мы очень рады, что выполнили свою программу. Мы действительно много над этим работали. Мы рады, что получилось всё, что хотели.

«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас. Результаты вы видите сами – конечно, не самые лучшие, но какие есть.

Впереди у наших батутистов II Европейские игры. Там у воздушных акробатов будут разыграны четыре комплекта медалей.

«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным...
 
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