|
«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неизвестные картины заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева выставили в музее Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В традиционную ежегодную экспозицию вошли около 20 работ. В день рождения виртуоза вернисаж собрал десятки зрителей: родственников, друзей, коллег и поклонников творчества. Выставка объединила работы целой творческой династии: свое место в экспозиции заняли и иллюстрации дочери художника Оксаны, а также личные вещи живописца из архива семьи.
Оксана Аракчеева, художник, иллюстратор:
Зараз выходзіць кніга. Больш за 50 чалавек, хто яго ведаў – мае сябры, яго сябры – пішуць аб ім. Таму гэтыя рарытэты дапаўняюць выставу карцін.
Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Беларуси (2009-2012):
Борис Аракчеев – значимая фигура в мире искусства. Несмотря на то что родился мастер в России, его настоящей музой была Беларусь. Красоту нашей природы он особенно умел раскрыть в своих пейзажах и натюрмортах.
Минске" alt="«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555994402171539.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Фото. Выставка картин Бориса Аракчеева в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Неизвестные картины заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева выставили в музее Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)