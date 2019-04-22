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«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать ее исход. Порошенко свое поражение уже признал.
Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших такой выбор, и поздравил своего оппонента с победой. Репортаж из Киева корреспондента Александра Добрияна.
Он ничего не обещал. Еще ничего не сделал. Кроме того, что победил на выборах. Американская мечта по-украински: простой парень из Кривого рога стал президентом крупной европейской страны. 73 % – такой поддержки не было ни у одного из пяти прежних президентов Украины. По сути, это первое публичное обещание уже не кандидата, а без пяти минут президента Украины.
Взвешенное и цивилизованное поведение всех участников электорального процесса прошедшего в Украине получило высокую оценку международного сообщества. Все, кто наблюдал за этой яркой и необычной президентской гонкой, едины во мнении: Украина сегодня может быть примером стандартов демократии даже для западных стран.
Ллойд Аксуорти, глава миссии наблюдения за выборами КАНАДЕМ (Канада):
Марат Башимов, международный наблюдатель за выборами президента Украины (Казахстан):
Центральная избирательная комиссия Украины тем временем продолжает обрабатывать данные голосования.
Александр Добриян, СТВ:
Окончательные результаты выборов в Украине объявят не позднее, чем через 10 дней, то есть еще до конца апреля. ЦИК должен удостовериться, что в судах нет нерассмотренных судебных производств, которые бы могли повлиять на результат голосования.
Сами украинцы, похоже, полностью согласны с оценками их выбора.
С надеждой проснулась. Что всё у нас лучше будет. Наверное, многие так думают.
Я думаю, что Украина выбрала то, что она заслуживает. На протяжении пяти лет посмотрим.
Думаю, что Украина в ближайшее время будет в лидерах Европы.
Знаете, это самые справедливые были выборы. Я доволен, что может будущее будет у нас прекрасным, если мы, весь наш украинский народ, поддержим его во всех начинаниях.
Уровень ожиданий у избирателей действительно очень высок. Сумеет ли Владимир Зеленский оправдать народные чаяния – покажет время. Пока ему только предстоит вступить в должность. Инаугурация избранного президента Украины должна состояться до 3 июня.
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Новости Беларуси. Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать ее исход. Порошенко свое поражение уже...
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