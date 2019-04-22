Футбольный матч в Ивацевичах впервые в Беларуси судила полностью женская бригада арбитров

Источник материала: Tut.by

Матч второй лиги Чемпионата Беларуси по футболу, который прошел 20 апреля в Ивацевичах, судила полностью женская бригада арбитров. Подобное произошло впервые в истории отечественного футбола, пишет портал «Першы рэгiён» .



Фото: Першы Рэгiён

В тот день ФК «Ивацевичи» принимал на своем поле ФК «Горки». Матч закончился в пользу хозяев со счетом 3:1.

Поединок судила полностью женская судейская бригада в составе Елены Карась, Ольги Терешко и Анастасии Данченко. Из десятка белорусских девушек-судей только они могут обслуживать матчи мужских команд.

Ольга Терешко из Молодечно — самая известная женщина-арбитр в нашем футболе. В качестве главного судьи она может обслуживать матчи первой лиги, на матчах высшей лиги работает в качестве четвертого арбитра. В 2017 году обслуживала финал чемпионата Европы по футболу среди девушек в возрасте до 19 лет.

Елена Карась из Смолевичей обслуживает матчи первой лиги в качестве помощника судьи. В этом году будет работать на чемпионате Европы среди девушек в возрасте до 17 лет.

Анастасия Данченко в этом году получила статус международного помощника рефери ФИФА. Обслуживала матчи женского чемпионата и матчи дублирующих составов высшей лиги.