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Акция «Гомельщина - за здоровый образ жизни»

23.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Акция «Гомельщина - за здоровый образ жизни»

С 22 по 25 апреля в Гомельской области пройдет XVI областная профилактическая информационно-пропагандистская акция «Гомельщина - за здоровый образ жизни», направленная на предупреждение заболеваемости и смертности от внешних причин, в том числе травматизма, злоупотребления алкоголем.

По данным ВОЗ на травмы приходится около 10% общей глобальной смертности в мире. Внешние причины – одна из трех главных составляющих высокого уровня смертности в Республике Беларусь наряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями. К внешним причинам относятся причины, вызванные не болезнями, а различными внешними воздействиями – физическими, термическими, химическими. Они бывают неумышленными (несчастные случаи, утопления, отравления, травмы), умышленными (убийства и самоубийства), выделяются также повреждения с неопределенными намерениями. Последствия внешних воздействий на человека можно отнести к предотвратимым причинам заболеваемости и смерти.

До 30% случаев смертности детей в возрасте 0-17 лет – результат внешних причин. Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая угрожает жизни и здоровью детей.   Чаще всего травмы возникают дома, на улице, в городском транспорте, во время учебы, во время занятий спортом.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего – это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту и на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта – а отсюда и отсутствие чувства опасности.

Падение – наиболее распространенная причина ушибов, переломов и серьезных травм.   Самое опасное – это падение из окон в теплое время года, когда окна открыты и на них установлены москитные сетки. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на сетку – и происходит непоправимое.

Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах, самокатах, беговелах, роликовых коньках.

С наступлением летнего периода дети большую часть времени могут находиться без присмотра, вне помещений, вблизи водоемов.

Ожоги – самый частый и опасный вид травматизма у детей. Причиной ожога ребенка может стать горячая жидкость, которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Ожогами наиболее подвержены дети среднего и старшего возраста. Самые маленькие дети чаще всего получают ожоги при опрокидывании на себя посуды с горячим содержимым, когда остаются без родительского внимания. Также опасность представляют игры с легковоспламеняющимися предметами и вблизи костров.

Существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от травм можно лишь сплошными запретами. Однако, это не так. Детям нужна свобода, простор для творчества, в играх у них формируется характер, воля, физические качества. Движение стимулирует развитие мысли. Задача взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также научить предвидеть и избежать травмоопасной ситуации.

В дни акции будут работать «прямые телефонные линии» с консультациями следующих специалистов:

Специальность

Номер телефона

Время

23 апреля

Врач-валеолог

8(0232) 33-57-24

09.00–10.00

Врач-нарколог подростковый

8(0232) 53-34-34

09.00–12.00

Психолог

8(0232) 33-57-82

12.00–13.00

Главный внештатный детский психиатр ГУЗО

8(0232) 31-57-37

14.00–16.00

Врач-травматолог взрослый

8(0232) 40-05-78

15.00-16.00

24 апреля

Врач-валеолог

8(0232) 33-57-24

09.00–10.00

Врач-нарколог

8(0232) 34-01-66

10.00–12.00

Психолог

8(0232) 33-57-82

12.00–13.00

Главный внештатный детский психиатр ГУЗО

8(0232) 31-57-37

14.00–16.00

Врач-травматолог детский

8(0232) 53-71-97

14.00-16.00

25 апреля

Врач-валеолог

8(0232) 33-57-24

09.00–10.00

Врач-нарколог

8(0232) 34-01-66

10.00–12.00

Психолог

8(0232) 33-57-82

12.00–13.00

Главный внештатный детский психиатр ГУЗО

8(0232) 31-57-37

14.00–16.00

Врач-травматолог взрослый

8(0232) 40-05-78

15.00-16.00

 

 Наровлянский районный центр гигиены и эпидемиологии

 
 
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