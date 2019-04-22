С 22 по 25 апреля в Гомельской области пройдет XVI областная профилактическая информационно-пропагандистская акция «Гомельщина - за здоровый образ жизни», направленная на предупреждение заболеваемости и смертности от внешних причин, в том числе травматизма, злоупотребления алкоголем.
По данным ВОЗ на травмы приходится около 10% общей глобальной смертности в мире. Внешние причины – одна из трех главных составляющих высокого уровня смертности в Республике Беларусь наряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями. К внешним причинам относятся причины, вызванные не болезнями, а различными внешними воздействиями – физическими, термическими, химическими. Они бывают неумышленными (несчастные случаи, утопления, отравления, травмы), умышленными (убийства и самоубийства), выделяются также повреждения с неопределенными намерениями. Последствия внешних воздействий на человека можно отнести к предотвратимым причинам заболеваемости и смерти.
До 30% случаев смертности детей в возрасте 0-17 лет – результат внешних причин. Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая угрожает жизни и здоровью детей. Чаще всего травмы возникают дома, на улице, в городском транспорте, во время учебы, во время занятий спортом.
Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего – это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту и на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта – а отсюда и отсутствие чувства опасности.
Падение – наиболее распространенная причина ушибов, переломов и серьезных травм. Самое опасное – это падение из окон в теплое время года, когда окна открыты и на них установлены москитные сетки. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на сетку – и происходит непоправимое.
Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах, самокатах, беговелах, роликовых коньках.
С наступлением летнего периода дети большую часть времени могут находиться без присмотра, вне помещений, вблизи водоемов.
Ожоги – самый частый и опасный вид травматизма у детей. Причиной ожога ребенка может стать горячая жидкость, которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Ожогами наиболее подвержены дети среднего и старшего возраста. Самые маленькие дети чаще всего получают ожоги при опрокидывании на себя посуды с горячим содержимым, когда остаются без родительского внимания. Также опасность представляют игры с легковоспламеняющимися предметами и вблизи костров.
Существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от травм можно лишь сплошными запретами. Однако, это не так. Детям нужна свобода, простор для творчества, в играх у них формируется характер, воля, физические качества. Движение стимулирует развитие мысли. Задача взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также научить предвидеть и избежать травмоопасной ситуации.
В дни акции будут работать «прямые телефонные линии» с консультациями следующих специалистов:
|
|
Номер телефона
|
Время
|
23 апреля
|
Врач-валеолог
|
8(0232) 33-57-24
|
09.00–10.00
|
Врач-нарколог подростковый
|
8(0232) 53-34-34
|
09.00–12.00
|
Психолог
|
8(0232) 33-57-82
|
12.00–13.00
|
Главный внештатный детский психиатр ГУЗО
|
8(0232) 31-57-37
|
14.00–16.00
|
Врач-травматолог взрослый
|
8(0232) 40-05-78
|
15.00-16.00
|
24 апреля
|
Врач-валеолог
|
8(0232) 33-57-24
|
09.00–10.00
|
Врач-нарколог
|
8(0232) 34-01-66
|
10.00–12.00
|
Психолог
|
8(0232) 33-57-82
|
12.00–13.00
|
Главный внештатный детский психиатр ГУЗО
|
8(0232) 31-57-37
|
14.00–16.00
|
Врач-травматолог детский
|
8(0232) 53-71-97
|
14.00-16.00
|
25 апреля
|
Врач-валеолог
|
8(0232) 33-57-24
|
09.00–10.00
|
Врач-нарколог
|
8(0232) 34-01-66
|
10.00–12.00
|
Психолог
|
8(0232) 33-57-82
|
12.00–13.00
|
Главный внештатный детский психиатр ГУЗО
|
8(0232) 31-57-37
|
14.00–16.00
|
Врач-травматолог взрослый
|
8(0232) 40-05-78
|
15.00-16.00
Наровлянский районный центр гигиены и эпидемиологии