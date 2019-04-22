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Встреча с с актерами театра «Напротив» Ириной Пашечко и Анатолием Баранником состоялась в Бресте

23.04.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22 апреля 2019 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла творческая встреча с с актерами театра «Напротив» Ириной Пашечко и Анатолием Баранником.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65525.php

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Ирина училась в Бресте в СШ№10. Часто слышала, что ей хорошо бы пойти в артистки, и мечтала стать художником. Поступить на художника помешала сломанная перед экзаменом рука. А тут еще на экраны вышел «Титаник» с «лапочкой» Леонардо ди Каприо. Ирина поняла, что пора собираться в Голливуд. А для этого нужно стать актрисой. Старший брат Игорь подсказал, что в Брестском музыкальном колледже как раз идет набор на специальность «Актерское мастерство».

Учась в школе (Минск), Анатолий играл в новогодних спектаклях, за что – вместе со товарищи - получал от директора официальное разрешение на пропуск занятий в течение 2 недель. А еще занимался баскетболом. Травма перечеркнула мечты о профессиональном спорте. Анатолий пошел в актеры.

- Все мои начинания всегда поддерживались. Дед купил мне мотоцикл в 14 лет. Мама была категорически против, но давала деньги на бензин. Я люблю технику. Зная принцип, могу управлять почти любым транспортным средством. Всеми своими навыками я пользуюсь. В жизни, и актерской тоже, пришлось управлять и катером, и лошадью, и пожарной машиной… 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65525.php

Встреча с с актерами театра «Напротив» Ириной Пашечко и Анатолием Баранником состоялась в Бресте

Жизнь актера в небольшом городе нельзя назвать безоблачной.

- Театр - это не балет, которым нужно заниматься с детства. Поступая или заканчивая актерское отделение нужно понимать, что театр еще и не самое прибыльное место. И с неба ничего не свалится. В кино не зовут. Роли не предлагают. Режиссеры в очередь не выстраиваются. Театр - это скорее служение искусству. И в какой-то момент понимаешь, что ещё нужно на что-то жить, - рассказала Ирина.

В какой-то момент Ирина поняла, что «в этом месте (БАТД) я сделала все».

- Всегда, когда плохо я собираюсь в море. Рыбу ловить, - добавляет Анатолий. - Зайдя в тупик, я отпускаю руки на 3 минуты. Потом думаю, что надо из этого как-то выбраться, и тогда уйду в море.

Не сговариваясь, и не сказав друг другу, Ирина и Анатолий почти одновременно в один день написали заявление об уходе из театра. Он собирался уехать в Новороссийск, чтобы учиться на палубного матроса. Она предложила сделать только один спектакль, «как мы хотим. Маленькая форма. Всего 25 зрителей».

- Мы поставили спектакль, взяв деньги в долг. Отработать долг сразу не получилось, и я остался в Бресте, чтобы вернуть долги.

На одной из репетиций нового спектакля у Анатолия Баранника выскочила фраза «мы тут все актеры напротив». Так появилось название нашего театра. «Напротив».

- Мы мало знали о театральной кухне. Работая только актерами, многое не понимали и злились на руководство или администрацию. Почему не ездим на фестивали. Почему не отменяем спектакли, когда в зале на 150 мест – всего 20 зрителей.

Создав свой театр, Анатолий и Ирина столкнулись с вопросами авторского права, финансирования, помещения для репетиций и спектаклей, привлечения зрителей…

- Начиная любое дело, необходимо максимально продумать минимальную стратегию. Мы тогда не думали, брали долги, отдавали и снова брали, чтобы поставить новый спектакль. Благодаря частному театру, мы поняли, что никто не будет делать вместо тебя. Я - грузчик и водитель, занимаюсь реквизитом, могу подшить костюм. Когда у меня будет свой театр, я буду точно знать, что и как можно и нужно делать, - поделился опытом Анатолий.

Отвечая на вопрос, где можно посмотреть спектакли театра «Напротив», Ирина Пашечко рассказала:

- Мы были пионерами театра на подушках, театра для детей 0+. Мы играем спектакли в детских садах, арендуем помещения в студии «Сахарини», сотрудничаем с Брестским театром драмы и Брестской областной филармонией. Мы создаём спектакли, которые могут смотреть дети в подгузниках. Это - наш главный зритель. Взрослых спектаклей всего 3, но в этом году планируем поставить еще один. Репетируем.

У актеров часто есть мечта о Роли.

- Мне кажется, что если роль будет, то я ее сыграю. Если понравилась идея пьесы, захотел – делай! – улыбнулся Баранник.

- А мне хочется сыграть Федру по Цветаевой, - поделилась мечтой Ирина Пашечко. - Для меня театр - это более живое искусство, чем кино. Ты каждый раз можешь что-то изменить.

В театре есть традиция. По окончании спектакля зрители стоя аплодируют актерам, благодаря за доставленное удовольствие. Как оказалось, так не везде. Ирина Пашечко и Анатолий Баранник уверены, что нужно уходить со спектакля, если он не нравится.

- Актер чувствует, если зритель терпит спектакль… Если вы встали и ушли, актер задумается, почему это случилось и станет играть лучше. Чтобы зритель вернулся.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  22 апреля 2019 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла творческая встреча с с актерами театра «Напротив» Ириной Пашечко и Анатолием...
 
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