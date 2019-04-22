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«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 апреля в Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примет участие белорусская сборная, которая поборется за возвращение в элиту.
В соперниках у парней Андрея Сидоренко хоккеисты Литвы, Венгрии, Словении, Казахстана и Кореи. Нужно занять место не ниже второго. 22 апреля белорусы провели последнюю тренировку перед отъездом в Нур-Султан.
Евгений Ковыршин, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Молодежь подтягивается, они тоже должны набираться опыта, потому что скоро домашний чемпионат мира, и там уже должны ребята играть.
Егор Шарангович, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
23 апреля наши парни отправятся в Казахстан расширенным составом, окончательный список игроков на чемпионат мира Андрей Сидоренко озвучит после спаринга с хозяевами льда, который пройдет 25 апреля.
Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Напомним, в 2018 году сборная Беларуси покинула сильнейший дивизион, и теперь главная задача на предстоящем форуме – вернуть свои позиции.
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«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане
Новости Беларуси. 29 апреля в Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примет участие белорусская сборная,...
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