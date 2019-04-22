Сколько придется идти пешком, чтобы припарковать машину ночью по ПДД в «спальнике»

Источник материала: Tut.by

То, что в Минске катастрофически не хватает мест для парковки во дворах — факт известный. Чтобы стать ближе к заветному подъезду, в ход идет все: газоны, детские площадки, тротуары. Но действительно ли всегда нужно нарушать ПДД, чтобы припарковаться? AUTO.TUT.BY решил провести эксперимент: поставить машину ночью в спальном районе без нарушения и посчитать, сколько нужно будет в этом случае идти до подъезда.





Объехать все самые забитые дворы Минска нам было не под силу. Выбирали просто — на карте искали дома, которые максимально удалены от больших улиц. Очевидно, что врожденная лень и желание стать возле подъезда и порождают здесь проблемы с парковкой. Время выбрали самое подходящее — период с ноля до двух часов ночи. Условие одно: найти ближайшее парковочное место, не нарушив ПДД. То есть не паркуемся со стороны жилой застройки, никого не запираем, не говоря уж о том, чтобы поставить машину на тротуар или зеленую зону.

Улица Люцинская (Каменная Горка)

Каменную Горку уже давно называют парковочным гетто. И это правда. Еще во время нашего эксперимента с парковками у гипермаркетов и без заезда во дворы было понятно, что припарковаться там вечером — задача архисложная.



На Люцинской возле домов 7, 9, 11 и 13 возле подъезда не припаркуешься

Первый адрес — улица Люцинская. Там есть интересное место, где четыре дома образуют своеобразный «колодец», забитый автомобилями. Рядом поликлиника, на которой парковочные места тоже заняты. За домами — огромный пустырь, исполосованный шинами. Вообще странно, что он относительно свободен. Припарковаться во дворе-«колодце» ожидаемо не удалось. Разворачиваемся и двигаемся на выезд из двора.







О, чудо! Всего в 220 метрах от подъезда находится парковочное место. Но оно одно, а значит — случайное. Если не надеяться на везение, то вариант один — вдоль улицы Люцинской. Хотя и там как повезет: все плотно уставлено припаркованными авто. Реальное расстояние до дома, на которое можно рассчитывать, — это 350−40 метров. Тем, кто живет ближе к дороге, идти пешком придется, естественно, меньше.

Улица Налибокская (Каменная Горка)



Все дворы в районе улицы Налибокской плотно уставлены машинами

«Проклятое» место находится совсем рядом, через пустырь. Мы выбрали дом номер 26 по улице Налибокской. Гордо торчащая посреди двора многоэтажная «свечка» не дает шансов даже думать, что рядом с ней можно припарковаться. Все окрестные дворы, проезды и выделенные места для парковок забиты так плотно, что даже мотоцикл не припаркуешь. Заняты любые пригодные места — машины втиснуты между парковочными сферами, столбиками, возле мусорных контейнеров. При этом мы не заметили массовых «нашествий» на тротуары.







Ближайший легальный вариант «ночевки», который нам удалось обнаружить — в 350 метрах, на парковке торгового центра. Мест там с запасом, но идти придется 4−5 минут. На наш взгляд, прекрасный вечерне-ночной моцион.

Улица Тикоцкого (Зеленый Луг)



Тротуары во дворах дома на Тикотского используются для ночной парковки

Свои проблемы с парковкой есть и в Зеленом Луге. Особенно если вы живете в доме номер 6 по улице Тикоцкого. Находится он в окружении панельных девятиэтажек, рядом с ним — дом-близнец под номером 4, так что проблемы с парковкой для него характерны в такой же степени. Окрестные зеленые зоны дворов Зеленого Луга используются для парковки повсеместно — обустроенных парковочных мест в старых дворах катастрофически мало.







У жителей всех окрестных домов лишь один выход — парковка вдоль самой улицы Тикоцкого. Но даже там найти место иногда проблематично. Да и сама улица узкая, с закрытым поворотом, да еще заставленная машинами. Два автомобиля в некоторых местах с трудом могут разминуться. Тем не менее, выехав из двора, нам удалось найти место для парковки. Внимательные читатели заметят знак пешеходного перехода. И мы знаем, что остановка или стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны. Расстояние мы рулеткой не мерили, но решили, что не погрешим против ПДД и здравого смысла в этой ситуации. До «проблемного» дома пришлось пройти всего 200 метров.

Улица Каменногорская



Тупиковый двор создает проблемы не только с парковкой, но и с заездом-выездом

Здесь мы уже бывали, когда исследовали парковки гипермаркетов. Причем они оказались практически пустыми. Самым удаленным домом мы выбрали П-образную девятиэтажку № 22 с тупиковым двором. Проехав до упора, мы поняли, что там сложно не только припарковаться, но и банально выехать обратно. Мы уж не говорим о разъезде двух машин. Кому-то одному придется сдавать задом пару сотен метров при неудачном раскладе. В окрестных дворах ситуация не лучше, несмотря на кажущееся большое количество обустроенных парковочных мест.







Выбираемся обратно на улицу Каменногорскую. Если вам удастся найти место у плотно заставленной обочины — то идти далеко не придется. В зависимости от угла поворота удачи — 350−500 метров. Мы посчитали, что прагматичнее будет сразу ехать на парковку расположенного рядом гипермаркета. Мест там в избытке, а время на поиски лучше потратить на пешую прогулку. Пройти на своих двоих придется 550 метров.

Кунцевщина



Пять многоэтажек на небольшом «пятачке» сходу хоронят возможность нормальной парковки

В микрорайоне Кунцевщина мы пошли ва-банк и решили припарковаться в два часа ночи в самом сердце квартала — там, где на возвышенности тесно жмутся друг к другу сразу пять одноподъездных «свечек» — под номерами 122, 124, 126 и 128. Единственный плюс этого двора в том, что на вершине, пусть и с трудом, могут разминуться два автомобиля. К этим «высоткам» можно пробраться тремя разными путями — с проспекта Притыцкого, улиц Лещинского и Кунцевщина.



Все три проезда в два часа ночи не оставляют шансов на парковку вдоль обочины. Поколесив минут 15 по закоулкам Кунцевщины, мы выехали на парковку вдоль проспекта Притыцкого. Без шансов. Ни единого местечка.



И мы выбрали самый экстремальный вариант. Парковка гипермаркета в километре от искомой точки. Идти ночью закоулками дворов — удовольствие малоприятное, но ведь большинство жителей приезжают раньше — в 7−8 часов вечера, когда на улицах и дворах еще царит оживление. Но, боимся, избранный нами пусть мало кто разделит. И выезженная трава зеленых зон во дворах это подтверждает.

Что делать?

Привыкать. Тренировать ноги и принимать в расчет то, что количество парковочных мест никогда не будет равно количеству автомобилей. Вынужденная прогулка в 200−500 метров не должна становиться поводом лезть на тротуар или газон.