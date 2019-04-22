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Боевой модуль для спецназа: что за оружие показали Лукашенко

23.04.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре прошлого года президенту Беларуси показали новейший боевой модуль, созданный в ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей». В течение года специалисты КБ продолжали совершенствование модуля, существенно улучшив его тактико-технические характеристики. 42.TUT.BY обратился в Госкомвоенпром с просьбой рассказать о новом оружии, созданном специально для Сил специальных операций.

Для боя в городской застройке

Боевой модуль — это сложная система, которая объединяет в себе целый спектр различного оборудования: тепловизоры, лазерные дальномеры, микроэлектронику, а также системы связи. Все это необходимо для быстрого обнаружения и уничтожения целей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Легкая дистанционно управляемая платформа от КБ «Дисплей» обладает всеми этими качествами, сочетая в себе высокую эффективность и низкую стоимость по сравнению с иностранными аналогами. Платформа весит всего 16 кг и отличается гибкостью применения: ее можно использовать в периметрах боевого охранения, для охраны и обороны маршрутов выдвижения, блокпостов, для блокирования путей возможного выхода противника и террористических групп.

Лазерный дальномер позволяет обнаруживать цели на дальности до двух километров. Учитывая, что боевой модуль предназначен для работы в условиях плотной городской застройки, этого хватает с избытком. Но по желанию заказчика эта дистанция может быть увеличена до пяти километров.

Хорошо вооружен

Здесь подход конструкторов был осуществлен по схеме: простота и эффективность. Стрелковое вооружение — обычный автомат Калашникова, робот умеет управляться с этим оружием. Это удобно — в случае повреждения АК его легко можно заменить штатным оружием, и эта операция не потребует дополнительных знаний.


Фото: Госкомвоенпром

Оружие комплектуется стандартным магазином, рассчитанным на 30 патронов. Однако имеются варианты его оснащения и барабанным магазином увеличенного объема. Также модуль вооружен двумя реактивными противотанковыми гранатометами РПГ-26 «Аглень».

РПГ-26 — серьезное оружие, способное прожечь бронированный транспортер МТ-ЛБ насквозь, от одного борта до другого, причем решетчатые экраны бронетехнику не спасут. Да и не всякий танк устоит: максимальная бронепробиваемость выстрела РПГ-26 составляет 440 мм стальной гомогенной брони.

Умная система

Управлять БМ достаточно легко: при помощи компактного пульта вся необходимая информация выводится на дисплей. Обнаружить нарушителя боевой модуль способен самостоятельно, а специальные алгоритмы позволяют автоматически следить за движущейся целью.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прицельные системы позволяют оператору поразить ростовую мишень на дальности до километра. Боевой модуль способен запомнить до десяти разных целей и затем самостоятельно их обстрелять.

Боевой модуль может размещаться не только на бронеавтомобиле или стационарном объекте, но и на гусеничной платформе, превращаясь таким образом в бдительного часового. Он может не только охранять территорию, но и самостоятельно выслеживать террористов во время спецопераций.

 
 
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Модуль вооружен двумя реактивными противотанковыми гранатометами РПГ-26 «Аглень».
 
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