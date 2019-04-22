«Шахтер» принес извинения за пение фанатов во время минуты молчания

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» принес публичные извинения за поведение фанатов перед матчем с «Гомелем» . Болельщики пели во время минуты молчания, объявленной в память о Юрии Блинове — пианисте с мировым именем и соучредителе «Крумкачоў».

21 апреля, незадолго до начала матча, Юрий Блинов умер . Он не добежал несколько метров до финиша на проходившем в Гомеле эко-марафоне. Врачи на протяжении 50 минут оказывали помощь 43-летнему музыканту, но спасти его жизнь не смогли.



Фото: vk.com/fcshakhterby

Уважаемые друзья. ФК «Шахтер» от работников клуба, игроков, тренерского штаба и болельщиков выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Блинова. Также ФК «Шахтер» приносит свои извинения родным и близким Юрия за ситуацию, которая возникла во вчерашнем матче «Гомель» — «Шахтер». Мы уверены, что в действиях наших болельщиков не было злого умысла оскорбить память о выдающемся композиторе и пианисте Беларуси, учредителе ФК НФК и просто хорошем человеке. Но это ни в коем случае не оправдывает того, что случилось. Поэтому мы еще раз от лица всего клуба и наших поклонников приносим свои искренние извинения. С уважением и пожеланием всем крепчайшего здоровья, ФК «Шахтер», — говорится в заявлении клуба на странице ВКонтакте .

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Прощание с Юрием Блиновым состоится во вторник, 23 апреля, с 11.30 до 13.00 в Свято-Елисаветинском монастыре, по адресу: Минск, ул. Выготского, 6.

Все средства, полученные от продажи билетов предстоящего матча 3-го тура первой лиги НФК — Нафтан (Новополоцк) будут перечислены семье Юрия Блинова. Матч состоится в субботу, 27 апреля, и начнется в 14.00 на минском стадионе РЦОР-БГУ (ул.Семашко, 13).