Мост на проспекте Машерова в Минске полностью открыли для движения транспорта

Источник материала: Tut.by

Мост через Свислочь на проспекте Машерова сегодня в 8.00 полностью открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.



Фото Минск-Новости

К капитальному ремонту моста над Свислочью на проспекте Машерова коммунальщики приступили летом прошлого года. Полосы на проезжей части закрывались для движения автомобилей. 23 апреля утром автомобилям открыли движение по всем шести полосам моста.

— Были восстановлены несущие конструкции сооружения. Мы полностью заменили асфальтобетонное покрытие моста, гидроизоляцию, деформационные швы. Сделали значительно шире тротуар, сейчас там целая зона отдыха. Установили новые перила, ограждения покрытия. Заменили освещение. Отремонтировали лестницы, ведущие к набережной, — рассказал о проведенных на объекте работах Александр Ярошик.

Сейчас работы продолжаются под мостом и рядом с ним. Капитальный ремонт объекта, построенного в 1990 году завершится в начале мая.