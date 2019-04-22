«Когда я вижу маленьких детей, сердце не ёкает». Четыре женщины о том, почему они не стали рожать

Источник материала: Tut.by

Иногда кажется, что в нашем обществе развился настоящий культ материнства. Всюду мамочки — кормящие грудью до пяти лет или вышедшие на работу в первый же месяц, многодетные или одинокие, воспитывающие детей правильно и не очень, сознательные и «яжематери»… Вроде как женщина — она априори мать, невзирая на ее возможности и желания.

Тем не менее на свете живут женщины, которые по каким-то причинам не стали мамами. И уже вряд ли ими станут. О том, что их к этому привело, они рассказали сами.





Кристина, 50 лет: «Для родителей мой выбор стал тяжелым испытанием»

«Никогда не хотела ни замуж, ни детей. В юности у меня было достаточно кавалеров, потом тоже были мужчины, но впустить кого-то в свою жизнь, быть рядом, засыпать-просыпаться вместе… Ну не было никогда у меня такой потребности! Зачем?

Зарабатываю я очень хорошо, так что материальный мотив отпадает. Вбить гвоздь и починить кран? (Смеется.) Я вполне могу вызвать мастера на любую работу. Если скучно, то время провести тоже есть с кем. Так что последний аргумент — это дети.

Но я никогда их не хотела. Родители, очень интеллигентные люди, прожили душа в душу до самой смерти. Для них мой выбор стал тяжелым испытанием, хотя они его и приняли. Папа считал, что в этом есть и их вина: когда-то, в детстве, они оставили меня на воспитание бабушки с дедушкой. Родители и мой младший брат жили в Минске, а я — в маленьком городке, там и школу окончила. Но я абсолютно не считаю, что меня бросили или в чем-то обделили. Бабушка с дедушкой меня обожали, я их тоже. К тому же только там я смогла получить блестящий школьный аттестат, который помог мне поступить в самый престижный московский вуз.

А это, в свою очередь, позволило мне сделать такую карьеру. Пока не знаю, что будет дальше. Есть планы поработать еще несколько лет, а потом, возможно, куплю недвижимость за границей и буду просто спокойно жить. И — нет, сердце у меня не ёкает, когда я вижу маленьких детей».

Ирина, 46 лет: «Впускать в наши отношения еще кого-то просто не хочется»

«Я впервые вышла замуж два года назад. Не знаю, почему так поздно — внешне я привлекательна, и это не только мое мнение. (Улыбается.)

Наверное, слишком увлекалась работой — она у меня интересная, но нужно было постоянно переезжать из города в город. К тому же я перфекционистка, и долгие годы меня радовало, что я делаю свое дело на "отлично". Хотя знаю, что за глаза обо мне часто говорили — „она так впахивает, потому что не замужем“ или „детей бы ей, а не на работе сутками просиживать“. Когда мне было под сорок, то забеспокоилась, что так и останусь одна. И стала чуть больше обращать внимание на окружающих мужчин, но это ни к чему не привело.

Я расслабилась — видно, такая моя судьба. И почти сразу встретила его — будущего мужа.





Нас познакомило общее увлечение — горные лыжи. Он был к тому времени уже в разводе, и я прямо поразилась, как мы похожи! Мы любим одно и то же, думаем одинаково… В общем, поженились через три месяца. И оказалось, это так здорово — быть рядом с мужчиной! Я наслаждаюсь каждым днем. Мы все делаем вместе, у нас одни интересы — спорт, здоровое питание, природа.

Детей мы не планируем. Наверное, я еще могла бы забеременеть или сделать ЭКО, но… Честно говоря, нам вдвоем так хорошо, что впускать в наши отношения еще кого-то просто не хочется. У нас во всем свои ритуалы — в еде, в отдыхе, в развлечениях, а ребенку ведь понадобится внимание и опека. У мужа от первого брака есть дети — вот и ладно, нам двоим их хватит».

Женя, 39 лет: «Мужу с самого начала сказала, что детей иметь не планирую»

«Моя мама была замужем четыре раза. Первый муж, мой отец, испарился из нашей жизни. Второй, мой отчим, в принципе неплохой был человек, мы иногда общаемся. От третьего родилась моя сестра, она на 16 лет младше. Ну а когда мать вышла замуж в четвертый раз, сестра, ей тогда было восемь, оказалась на моем попечении.

Нет, никто никого не бросал, но так оказалось удобнее: мама с новым мужем отдельно, а я — с бабушкой и сестрой. Пережили многое — и первую любовь, и школьные истерики, и даже наркотики.

Правда, надо признать, что мама и ее муж нам всегда помогали материально, да и по другим вопросам тоже. Потом я вышла замуж, и муж взял на себя не только меня, но и сестру с бабушкой. Так и живем — дружно в общем. У нас с мужем маленький бизнес в сфере услуг, так что только успевай поворачиваться.

Я ему с самого начала сказала, что детей иметь не планирую, он согласился. А я просто этот вопрос не рассматриваю — нет его в моей жизни, и всё тут. Может, когда-нибудь я и поменяю свое мнение, но сейчас — категорически нет».

Лена, 43 года: «Пять лет хожу по врачам, и никто не может сказать, как выйти из этого замкнутого круга»

«В детстве я была, с одной стороны, пацанкой, с другой — папиной принцессой, у которой всегда было все лучшее. В 20 со мной случилась любовь, да такая, что крышу сносило.

А через 2 года совместной жизни он бросил меня без объяснения причин. И примерно тогда же умер мой любимый папа. От потерь я оправилась очень нескоро. А потом начала искать свой идеал. Сейчас понимаю, что многие, кого я отвергала по причине „не совсем то“, могли стать нормальными мужьями. Но это сейчас.





В общем, в 30+ начала тупо искать „донора спермы“ — мужчину, который сделает мне ребенка. Но оказалось, что встречаться с привлекательной женщиной без материальных проблем хотят все, а вот становиться отцами — нет. Мотивируя: „У меня уже есть дети от первого брака, больше мне не надо!“.

Одному я прямо пообещала дать расписку, что не буду претендовать ни на его фамилию, ни на его деньги. Он вроде согласился и тут же исчез. А потом пошла к гинекологу — и у меня обнаружили кучу заболеваний: и миомы, и эндометриоз, и инфекцию… Одни доктора говорят: проблемы от того, что вы не рожаете. А другие отвечают: вы не можете забеременеть, потому что у вас куча болячек. Пять лет хожу по врачам, денег немерено потрачено, и никто не может сказать, как выйти из этого замкнутого круга. У моего брата хорошая семья, замечательный сынок подрастает. Я иногда в гости к ним прихожу, обнимаю его и тихо, чтобы никто не слышал, на ушко ему шепчу: „Сыночек мой!“. Глупо, конечно…».



Фото из личного архива специалиста

— Для женщины хотеть ребенка — это естественно, так задумано природой. Но мы не только «природные» существа, но и социальные. И над базовыми инстинктами — самосохранения или продолжения рода — наслаивается множество установок.

Я думаю, что если к 35 женщина не захотела ребенка, то, скорее всего, она его и не захочет, так как в ее характере, привычках появляется ригидность, то есть затруднение, а иногда и невозможность адаптации к новым условиям. Женщина становится менее терпеливой, привыкает к личной свободе. Ее страшат возможные перемены и новый образ «я — мама».

Сразу бросается в глаза то главное, что объединяет наших четырех героинь: они состоялись в жизни как специалисты, реализовались в профессии, стали успешными. На физиологическом уровне достичь таких результатов помогают адреналин, кортизол и тестостерон — они поддерживают в организме постоянную готовность к борьбе, придают силы и мужества… Но уменьшают женственность, ослабляют желание реализоваться как мать. Иногда женщины хотят остановиться, но им страшно. Страшно потерять статус, доход, упустить возможности, страшно не справиться, страшно взять на себя ответственность и многое другое.

И здесь очень важно встретиться со своими страхами, понять, откуда они. Конечно, зачастую корень проблемы — в детстве. Например, это сложные отношения с мамой или папой, ранняя потеря родителей, нежелание быть как они («плохим» родителем), подсознательный страх, что собственный ребенок тоже будет страдать и т.д.

Очень часто появляются сопутствующие заболевания, которые могут носить и психосоматический характер — такие, как миома, полипы. И тогда женщина, как ей кажется, делает осознанный выбор не иметь детей, ведь обстоятельства складываются так, что это невозможно.

Если женщины, которые предпочли такой путь, счастливы в своем выборе, — это нормально. Но если нет, то с темой психологического бесплодия прекрасно работают психологи, поэтому — было бы желание.