ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда я вижу маленьких детей, сердце не ёкает». Четыре женщины о том, почему они не стали рожать

23.04.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Иногда кажется, что в нашем обществе развился настоящий культ материнства. Всюду мамочки — кормящие грудью до пяти лет или вышедшие на работу в первый же месяц, многодетные или одинокие, воспитывающие детей правильно и не очень, сознательные и «яжематери»… Вроде как женщина — она априори мать, невзирая на ее возможности и желания.

Тем не менее на свете живут женщины, которые по каким-то причинам не стали мамами. И уже вряд ли ими станут. О том, что их к этому привело, они рассказали сами.


Кристина, 50 лет: «Для родителей мой выбор стал тяжелым испытанием»

«Никогда не хотела ни замуж, ни детей. В юности у меня было достаточно кавалеров, потом тоже были мужчины, но впустить кого-то в свою жизнь, быть рядом, засыпать-просыпаться вместе… Ну не было никогда у меня такой потребности! Зачем?

Зарабатываю я очень хорошо, так что материальный мотив отпадает. Вбить гвоздь и починить кран? (Смеется.) Я вполне могу вызвать мастера на любую работу. Если скучно, то время провести тоже есть с кем. Так что последний аргумент — это дети.

Но я никогда их не хотела. Родители, очень интеллигентные люди, прожили душа в душу до самой смерти. Для них мой выбор стал тяжелым испытанием, хотя они его и приняли. Папа считал, что в этом есть и их вина: когда-то, в детстве, они оставили меня на воспитание бабушки с дедушкой. Родители и мой младший брат жили в Минске, а я — в маленьком городке, там и школу окончила. Но я абсолютно не считаю, что меня бросили или в чем-то обделили. Бабушка с дедушкой меня обожали, я их тоже. К тому же только там я смогла получить блестящий школьный аттестат, который помог мне поступить в самый престижный московский вуз.

А это, в свою очередь, позволило мне сделать такую карьеру. Пока не знаю, что будет дальше. Есть планы поработать еще несколько лет, а потом, возможно, куплю недвижимость за границей и буду просто спокойно жить. И — нет, сердце у меня не ёкает, когда я вижу маленьких детей».

Ирина, 46 лет: «Впускать в наши отношения еще кого-то просто не хочется»

«Я впервые вышла замуж два года назад. Не знаю, почему так поздно — внешне я привлекательна, и это не только мое мнение. (Улыбается.)

Наверное, слишком увлекалась работой — она у меня интересная, но нужно было постоянно переезжать из города в город. К тому же я перфекционистка, и долгие годы меня радовало, что я делаю свое дело на "отлично". Хотя знаю, что за глаза обо мне часто говорили — „она так впахивает, потому что не замужем“ или „детей бы ей, а не на работе сутками просиживать“. Когда мне было под сорок, то забеспокоилась, что так и останусь одна. И стала чуть больше обращать внимание на окружающих мужчин, но это ни к чему не привело.

Я расслабилась — видно, такая моя судьба. И почти сразу встретила его — будущего мужа.


Нас познакомило общее увлечение — горные лыжи. Он был к тому времени уже в разводе, и я прямо поразилась, как мы похожи! Мы любим одно и то же, думаем одинаково… В общем, поженились через три месяца. И оказалось, это так здорово — быть рядом с мужчиной! Я наслаждаюсь каждым днем. Мы все делаем вместе, у нас одни интересы — спорт, здоровое питание, природа.

Детей мы не планируем. Наверное, я еще могла бы забеременеть или сделать ЭКО, но… Честно говоря, нам вдвоем так хорошо, что впускать в наши отношения еще кого-то просто не хочется. У нас во всем свои ритуалы — в еде, в отдыхе, в развлечениях, а ребенку ведь понадобится внимание и опека. У мужа от первого брака есть дети — вот и ладно, нам двоим их хватит».

Женя, 39 лет: «Мужу с самого начала сказала, что детей иметь не планирую»

«Моя мама была замужем четыре раза. Первый муж, мой отец, испарился из нашей жизни. Второй, мой отчим, в принципе неплохой был человек, мы иногда общаемся. От третьего родилась моя сестра, она на 16 лет младше. Ну а когда мать вышла замуж в четвертый раз, сестра, ей тогда было восемь, оказалась на моем попечении.

Нет, никто никого не бросал, но так оказалось удобнее: мама с новым мужем отдельно, а я — с бабушкой и сестрой. Пережили многое — и первую любовь, и школьные истерики, и даже наркотики.

Правда, надо признать, что мама и ее муж нам всегда помогали материально, да и по другим вопросам тоже. Потом я вышла замуж, и муж взял на себя не только меня, но и сестру с бабушкой. Так и живем — дружно в общем. У нас с мужем маленький бизнес в сфере услуг, так что только успевай поворачиваться.

Я ему с самого начала сказала, что детей иметь не планирую, он согласился. А я просто этот вопрос не рассматриваю — нет его в моей жизни, и всё тут. Может, когда-нибудь я и поменяю свое мнение, но сейчас — категорически нет».

Лена, 43 года: «Пять лет хожу по врачам, и никто не может сказать, как выйти из этого замкнутого круга»

«В детстве я была, с одной стороны, пацанкой, с другой — папиной принцессой, у которой всегда было все лучшее. В 20 со мной случилась любовь, да такая, что крышу сносило.

А через 2 года совместной жизни он бросил меня без объяснения причин. И примерно тогда же умер мой любимый папа. От потерь я оправилась очень нескоро. А потом начала искать свой идеал. Сейчас понимаю, что многие, кого я отвергала по причине „не совсем то“, могли стать нормальными мужьями. Но это сейчас.


В общем, в 30+ начала тупо искать „донора спермы“ — мужчину, который сделает мне ребенка. Но оказалось, что встречаться с привлекательной женщиной без материальных проблем хотят все, а вот становиться отцами — нет. Мотивируя: „У меня уже есть дети от первого брака, больше мне не надо!“.

Одному я прямо пообещала дать расписку, что не буду претендовать ни на его фамилию, ни на его деньги. Он вроде согласился и тут же исчез. А потом пошла к гинекологу — и у меня обнаружили кучу заболеваний: и миомы, и эндометриоз, и инфекцию… Одни доктора говорят: проблемы от того, что вы не рожаете. А другие отвечают: вы не можете забеременеть, потому что у вас куча болячек. Пять лет хожу по врачам, денег немерено потрачено, и никто не может сказать, как выйти из этого замкнутого круга. У моего брата хорошая семья, замечательный сынок подрастает. Я иногда в гости к ним прихожу, обнимаю его и тихо, чтобы никто не слышал, на ушко ему шепчу: „Сыночек мой!“. Глупо, конечно…».

Психолог, гештальт-терапевт Елена Овчинникова:


Фото из личного архива специалиста

— Для женщины хотеть ребенка — это естественно, так задумано природой. Но мы не только «природные» существа, но и социальные. И над базовыми инстинктами — самосохранения или продолжения рода — наслаивается множество установок.

Я думаю, что если к 35 женщина не захотела ребенка, то, скорее всего, она его и не захочет, так как в ее характере, привычках появляется ригидность, то есть затруднение, а иногда и невозможность адаптации к новым условиям. Женщина становится менее терпеливой, привыкает к личной свободе. Ее страшат возможные перемены и новый образ «я — мама».

Сразу бросается в глаза то главное, что объединяет наших четырех героинь: они состоялись в жизни как специалисты, реализовались в профессии, стали успешными. На физиологическом уровне достичь таких результатов помогают адреналин, кортизол и тестостерон — они поддерживают в организме постоянную готовность к борьбе, придают силы и мужества… Но уменьшают женственность, ослабляют желание реализоваться как мать. Иногда женщины хотят остановиться, но им страшно. Страшно потерять статус, доход, упустить возможности, страшно не справиться, страшно взять на себя ответственность и многое другое.

И здесь очень важно встретиться со своими страхами, понять, откуда они. Конечно, зачастую корень проблемы — в детстве. Например, это сложные отношения с мамой или папой, ранняя потеря родителей, нежелание быть как они («плохим» родителем), подсознательный страх, что собственный ребенок тоже будет страдать и т.д.

Очень часто появляются сопутствующие заболевания, которые могут носить и психосоматический характер — такие, как миома, полипы. И тогда женщина, как ей кажется, делает осознанный выбор не иметь детей, ведь обстоятельства складываются так, что это невозможно.

Если женщины, которые предпочли такой путь, счастливы в своем выборе, — это нормально. Но если нет, то с темой психологического бесплодия прекрасно работают психологи, поэтому — было бы желание.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда кажется, что в нашем обществе развился настоящий культ материнства. Тем не менее на свете живут женщины, которые по каким-то причинам не стали мамами. И уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шахтер» принес извинения за пение фанатов во время минуты молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика