11 шуток про отношения, себя и бытовуху от девушек-комиков. Это не просто смешно, а жизненно

Источник материала: Tut.by

Заметили? На Netflix уже немало сольных концертов американских комедианток. Если у вас нет времени смотреть полные версии, мы собрали жизненные наблюдения Элайзы Шлезингер, Эми Шумер и Эли Вонг в текстовом виде, ведь стендап — это не столько шутки, сколько философия. Судите сами: без отыгрышей девушек все написанное выглядит как правда жизни, а не юмор.

Элайза Шлезингер и трезвый взгляд на отношения



Фото: instagram.com/ilizas

Кто она: победительница шестого сезона (2008) шоу Last Comic Standing на телеканале NBC, сейчас ведет собственное ток-шоу Truth & Iliza («Правда и Элайза») на кабельном канале Freeform. Что смотрим: Elder Millennial .

О желании выделиться

— Странно то, что в кругу девушек, когда мы одиноки, мы не хотим признать, что идем с надеждой, что нас заметит мужчина. Конечно, ради этого, но мы не хотим выглядеть озабоченными.

«Я погуляю с подружками — в макияже и с пуш-апом на всех прелестях. Просто повеселимся и потусуемся».

Когда хочешь, чтобы тебя заметил тот, кто тебе нравится, — это нормально. Это норма — хотеть внимания. Даже в отношениях сердце не перестает биться. Вы хотите, чтобы вам сообщали, что вы привлекательны. Мы все твердим этот бред типа «я даже не стараюсь». Правда? Тогда надень мешок на голову и луковицу в рот. Вы стараетесь, окей?

Об отказах мужчин

— Иногда мы держимся за боль отвержения так цепко, что она становится неотъемлемой частью нашей личности. И затем, дамы, мы используем эту боль давнего отвержения для оправдания того, почему на нас жуткое клеймо затра…нности сейчас. Он бросил меня за завтраком, поэтому теперь я не пью молоко и выношу мозг. Всегда есть причина. Все девушки помнят почти все случаи, когда их отвергли, потому что у женщин их меньше, чем у мужчин.



Скриншот: netflix.com/watch/80213658

Каждый человек помнит первый раз, когда его отвергли. Я начну. Четвертый класс. Мы садились в кружок. Я пошла и села рядом с симпатичным мальчиком. А он сказал мне уйти. Я теперь больше в кружках не сижу.

Но мы лелеем наши отвержения. Они придают нам фактуру, индивидуальность. Мы берем каждое и маркируем его. Мы раскладываем каждую проблему, каждое несчастье по баночкам. Их мы кладем в наш мешок эмоционального багажа. Все без исключения. Он бросил меня: я спала с его братом. Ок, они близнецы, кепки хотя бы разные носили бы. Подстава.

Мы кладем это в наш мешок и закидываем его за плечо, и что мы делаем потом? Мы с этим мешком вступаем в новые отношения.

Да! Главный прикол в том, что новый парень не подозревает, что вы тащите. И он рад вам. Он приглашает вас в новые отношения. «Давай, заходи, ты вроде клевая и спокойная». И вы: «Да, я такая!». Похоже, это славное местечко, чтобы вывалить мое дерьмо!

О знакомствах

— Сама идея, что в антураже ночного клуба мужчина вообще заметит женщину, прежде чем она его заметит… Нет. Женщины проницательные, кроме того, это у них тикают биологические часы. Это для них определен обществом конкретный срок годности. Это они балансируют на высоченных шпильках. Через пять часов мы их снимем и пройдем через фойе босиком. Это женская кожа и тональный крем обезвоживаются от выпитых алкогольных напитков. Это у нас времени в обрез, все расписано, ясно? Ты увидел меня первым? Чушь собачья, ублюдок! Я тебя забила.



Cкриншот: netflix.com/watch/80213658

Об уборке перед приходом парня

— Парень придет впервые, и вы пытаетесь синхронизировать красивый дом, детище вашей мамы, в котором вы выросли, с красивым домом, идеей из Pintrest, который у вас должен быть. Да еще с фактом отсутствия гребанных денег. Приходит парень — вы убираетесь, как никогда в жизни не убирались, и это тяжело, потому что женщины — тайные грязнули.

Вы заталкиваете мусор под ковры, все передвигаете, засовываете куртки в духовку — пусть горят. Кота — в плетеный короб: «Посиди, зайка, мы не знаем, любит ли он кошек». Вы все чистите, обнаруживаете новые комнаты в своей квартире… У бойлера что, свой шкаф? Вот черт! Зажигаете свечи, как будто это католическая месса. Воняет колбасой! Стараетесь все облагородить… Он открывает дверь. Вы ему: «Привет». Он заходит: «Хм, классная квартирка». И ты такая: «Уфф, пошел ты…».

Эми Шумер и смешной пластырь на пупке



Фото: instagram.com/amyschumer

Кто она: стала известной в 2007 г., когда заняла четвертое место все в том же шоу Last Comic Standing. В 2013 г. запустила собственное шоу «Внутри Эми Шумер» на канале Comedy Central. Первая девушка, попавшая в топ-10 высокооплачиваемых комиков Forbes. Что смотрим: Growing .

О месячных

— Беременной быть интересно. Не все так плохо. Лучшее в беременности — это отсутствие месячных. Нет худа без добра, если поискать. Еще перед беременностью я заметила, как мы стыдимся, как нас заставляют стыдиться наших месячных всю жизнь. Словно это наш выбор. «Ох, не могу избавиться от своей привычки обливаться кровью». Это должно быть тайной.

Начинаются месячные, и мама говорит: «Теперь ты женщина! Это отвратительно. Никто не должен знать о твоем грязном секрете». И ты такая: «Окей, мне уже 12 лет, я с этим справлюсь». Самое постыдное для нас в подростковом возрасте — это то, что кто-то узнает или увидит, что у тебя месячные. Для мальчиков самое постыдное — непроизвольные эрекции. Но затем они вырастают и всем их показывают! Может, нам тоже начать это делать?

О беременности

— Скажу вам, с кем неприкольно беременеть в одно и то же время — Меган Маркл. У нас одинаковый срок беременности. Она ходит на 15-сантиметровых шпильках, носит красивые наряды, и у нее… нет живота. Как будто она как бы обхватывает место, где будет живот, что-то вроде «вот здесь будет малыш». При виде меня все говорят: «Последние недели самые тяжелые, да?».



Скриншот: netflix.com/watch/81037077

О депиляции и уверенности

— Моя мама была из тех мам, которые говорили: «Брить нужно только до колена». Я ей: «Мама, у меня и выше волосы». «Нет! До колена». Окей. Я появлялась в бассейне, и люди такие: «Почему на Эми шерстяные шорты?». Но я благодарна маме, она сделала меня уверенной в себе. Она мне честно врала в детстве.

Женщине трудно дается «уверенность». Мы включаем телевизор и видим всех этих роскошных женщин. Мы должны соперничать с как ее… Матерью Драконов. Как ее зовут? Крис Дженнер. Мир жесток.



Слева — Дейнерис из «Игры престолов», Мать Драконов. Справа — Крис Дженнер, мать Ким и Хлои Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер.

Эли Вонг и ее зарплата, которая выше дохода мужа



Фото: instagram.com/aliwong

Кто она: автор ситкома «С корабля», была ведущей шоу на VH1 и MTV. Что смотрим: Baby Cobra и Hard-knock mom .

О возрасте

— В этом году мне исполнилось 33. И я могу сказать, что я старею, потому что теперь, когда я вижу 18-летнюю девушку, думаю: «Да пошла ты!»

О сексе

— Многие девушки, знаете, боятся анального секса и говорят типа «о нет, я не буду это делать». Я так боюсь боли! Ты не боишься боли. Девушки же выщипывают брови и делают всякое другое подобное дерьмо. Ты не боишься боли, нет. Чего ты реально боишься — это нас… ть на член.

О декрете

— Я пыталась быть мамой, которая сидит дома, восемь недель. Мне нравится часть, которая подразумевает сидение дома. Но я не так рада аспекту материнства, оно беспощадно. Я была глупа и наивна, когда думала, что быть сидящей дома матерью — это балдеть, смотреть Вэнди Вильямс по телеку и выходить со своими подружками на бранч.

Я не понимала, что цена пребыванию дома — это то, что ты должна быть мамой. О, это работа! Это гадская работа. У тебя нет твоей зарплаты, коллег — ты в одиночном заключении дома с человеческим тамагочи. И у него нет кнопки перезапуска, значит, ответственность очень высока. Причем тамагочи более общительный, чем ребенок. Потому что игрушка хотя бы предупредит, прежде чем покакать. С ребенком ты должна просто угадывать и проверять свою интуицию, нюхая его задницу.



Фото: netflix.com/watch/80186940

О (не) равноправии в семье

— Много людей задает вопрос: «Эли, как тебе удается совмещать семью и карьеру?». Мужчинам никогда не задают этот вопрос. Потому что они не совмещают. Они просто отрицают наличие ребенка 90% времени суток. И это социально приемлемо.

Но стандарты для мужчин такие низкие, что они получают много похвалы за мало дел. Мой муж иногда меняет подгузники, и когда кто-то узнает это… Взрыв, конфетти повсюду! «Я не могу поверить, что твой муж это делает! Какой преданный и современный отец, вау! Какая ты счастливая». Как только родилась моя дочь, я должна была каждый день держать ее рядом с собой, чтобы установить связь. И дочь нас…ла на мою грудь. Где мое конфетти?