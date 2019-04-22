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Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в реформах на Украине

23.04.2019 08:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Мы также поздравляем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии спустя пять лет после революции 2014 года и спустя пять лет после неослабевающей российской агрессии", - отмечается в заявлении.

В госдепе США также приветствуют выводы, содержащиеся в предварительном докладе ОБСЕ о прошедших выборах. "Выборы были мирные, конкурентные, а их итог показывает волю народа", - подчеркивается в нем.

Также в госдепе США выразили желание работать с В.Зеленским. "Мы ждем работы с избранным президентом В.Зеленским, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в заявлении.

"США продолжают выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ. И мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, как она приступает к важным реформам", - подчеркивают в с госдепартаменте.

Во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов, за него проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.

П.Порошенко уже поздравил В.Зеленского с победой.

 
 
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Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому, говорится в заявлении госдепартамента США,...
 
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