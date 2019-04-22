ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые из Китая обнаружили ген, отвечающий за угревую сыпь и прыщи на лице

23.04.2019 08:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Группа ученых из Китая обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, передает агентство "Синьхуа".

Исследователи предполагают, что прыщи и угревая сыпь могут быть вызваны воспалением вследствие мутации гена F13A1, являющегося основным "виновником" серьёзных высыпаний на коже.

Ученые из Китая обнаружили ген, отвечающий за угревую сыпь и прыщи на лице
Напомним, прыщи и угревая сыпь являются распространённой проблемой среди подростков в связи с засорением пор. Серьёзные формы этого кожного недуга могут приводить к образованию шрамов и рытвин на коже.

Поэтому открытие китайских учёных может в будущем найти новые способы лечение угревой сыпи и надежду на скорую победу над этим кожным недугом на генном уровне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа ученых из Китая обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, передает агентство "Синьхуа". Исследователи предполагают, что прыщи и угревая...
 
Новости дня
Новости разные
 
54 чалавекі эвакуявалі на пажары ў Оршы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика