Ученые из Китая обнаружили ген, отвечающий за угревую сыпь и прыщи на лице

Источник материала: Интерфакс

Группа ученых из Китая обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, передает агентство " Синьхуа ".

Исследователи предполагают, что прыщи и угревая сыпь могут быть вызваны воспалением вследствие мутации гена F13A1, являющегося основным "виновником" серьёзных высыпаний на коже.



Напомним, прыщи и угревая сыпь являются распространённой проблемой среди подростков в связи с засорением пор. Серьёзные формы этого кожного недуга могут приводить к образованию шрамов и рытвин на коже.

Поэтому открытие китайских учёных может в будущем найти новые способы лечение угревой сыпи и надежду на скорую победу над этим кожным недугом на генном уровне.