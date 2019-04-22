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Ученые из Китая обнаружили ген, отвечающий за угревую сыпь и прыщи на лице
Источник материала: Интерфакс
Группа ученых из Китая обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, передает агентство "
Исследователи предполагают, что прыщи и угревая сыпь могут быть вызваны воспалением вследствие мутации гена F13A1, являющегося основным "виновником" серьёзных высыпаний на коже.
Поэтому открытие китайских учёных может в будущем найти новые способы лечение угревой сыпи и надежду на скорую победу над этим кожным недугом на генном уровне.
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Группа ученых из Китая обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, передает агентство "Синьхуа". Исследователи предполагают, что прыщи и угревая...
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