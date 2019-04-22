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Ростуризм рекомендовал турагентствам и туроператорам приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Источник материала: Интерфакс
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Ростуризм также рекомендует российским туроператорам и турагентам: "приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке до нормализации обстановки в стране, в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Шри-Ланку, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ".
Ранее в понедельник с аналогичной рекомендацией к туристам выступил МИД РФ.
Накануне, в католическое пасхальное воскресение, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.
Еще один взрыв произошел в Коломбо в понедельник. По данным ВВС, взрыв произошел во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места вчерашней атаки.
Власти Шри-Ланки обвинили в совершении терактов группировку "Таухид джамаат". О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. В понедельник в стране объявлено о введении чрезвычайного положения.
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Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить...
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