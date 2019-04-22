Вегетарианский, диабетический, ЗОЖ – куличи для всех

Источник материала: Интерфакс

Уже в это воскресенье наступит один из главных праздников для православных – Пасха. Неотъемлемой частью этого дня являются украшенные яйца и куличи. Конечно, можно приобрести кулич в магазине, но он все равно не сравнится с домашней выпечкой. А еще при приготовлении вы сможете учесть вкусы, пожелания вашей семьи. Interfax.by предлагает рецепты куличей, которые можно даже тем, у кого проблемы со здоровьем, или, например, худеющим. Помните, что по традиции, тесто на кулич замешивают в ночь с четверга на пятницу, на следующий день выпекают, а в субботу несут в церковь освящать.

Кулич классический

Ингридиенты:

молоко - 250 мл;

мука - пшеничная высшего сорта - 650 гр;

сахар - около 150-200 гр;

дрожжи - сухие - 6 гр;

масло сливочное - 100 гр;

ванилин – на кончике ножа;

яйцо - 3 шт;

изюм - /цукаты/орехи - все в сумме 150 гр;

сахарная пудра - 250 гр;

яйцо - 1 шт (белок);

сок лимона - 1 ст.л.



Просеиваем муку, это необходимо для того, чтобы она насытилась кислородом, так тесто лучше поднимется. Слегка нагреваем молоко, чтобы оно было теплым, но не обжигающим. Добавляем в него дрожжи, перемешиваем. Вводим 250 гр муки, тщательно перемешиваем. Накрываем емкость полотенцем или заматываем пищевой пленкой и ставим в тепло примерно на полчаса.

Отделяем белки от желтков. Желтки хорошенько смешиваем с сахаром и ванилином, пока не побелеют.

Холодные белки слегка солим и взбиваем до крепких пиков.

Добавляем желтки в опару и перемешиваем. Добавляем размягченное сливочное масло, а затем – белки. Все тщательно смешиваем.

Постепенно вводим в тесто оставшуюся у вас муку, тщательно вымешиваем. Месим руками. Останавливаемся тогда, когда тесто станет достаточно плотным и перестанет липнуть.

Тесто снова накрываем и ставим в тепло уже на час.

Готовим "наполнитель" – промываем сухофрукты, рубим орешки, мельчим цукаты. Добавляем это все в тесто. Снова накрываем емкость и отправляем в теплое место минут на 20-30.

Наливаем тесто в формы на 2/3. Накрываем их и даем постоять в тепле еще минут 10.

Духовку разогреваем до 100 градусов, помещаем в нее куличи и доводим температуру до 180 градусов. Далее выпекаем до готовности (проверяем зубочисткой, должна быть сухой).

Пока куличи пекутся, делаем глазурь. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки до появления пузырьков. Добавляем туда половину сахарной пудры. Вливаем лимонный сок. Перемешиваем, досыпаем оставшуюся сахарную пудру, вымешиваем.

Немного даем остыть куличам и покрываем глазурью. Оставляем куличи до утра.

ПП-кулич

То, что вы следите за фигурой, вовсе не значит, что придется отказаться от пасхальной выпечки. Специально для вас диетический вариант кулича.

Ингридиенты:

кукурузная мука - 250 гр;

кефир - 300 мл;

яйцо - 3 шт;

разрыхлитель - 1/2 ч л;

ваниль - по вкусу;

стевия – по вкусу;

апельсин - 1,5 шт;

цедра лимона - 1 ч.л;

изюм - 30-40 гр;

мед - 1 ч.л.



Выдавливаем сок из половинки апельсина, добавляем к нему лимонную цедру и желтки. Смешиваем, добавляем кефир, разрыхлитель, предварительно ошпаренный изюм, стевию.

Два белка смешиваем до крепких пиков, добавляем их в кефирную смесь. Просеиваем туда муку. Хорошенько перемешиваем.

Разливаем тесто в формы и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Давим сок из оставшихся апельсинов, разогреваем его на водяной бане, добавляем мед. Греем это все минут 5-7. Затем делим смесь на две части.

Для глазури взбиваем до крепких пиков оставшийся белок, тонкой струйкой вливаем в него половину сока с медом, взбиваем минут 5.

Готовые куличи поливаем частью сока с медом, покрываем глазурью.

Куличи для диабетиков

Для тех, у кого проблемы со здоровьем, есть отличный вариант "диабетического" кулича, который не вызовет скачков сахара.

Ингредиенты:

Пшеничная мука - 1,5 кг;

яйцо куриное - 11 шт;

сливочное масло - 400 гр;

сухие дрожжи - 40 гр;

фруктоза - 600 гр;

оливковое масло – 0,5 стакана;

соль - 1 ст.л.;

молоко - 2 стакана

ванилин – щепотка;

вода – 0,5 стакана;

сушеная клюква - 400 гр;

В большой кастрюле разогреваем стакан молока. Добавляем в него сливочное и оливковое масло, фруктозу, ванили и соль. Продолжаем греть, пока не раствориться масло и фруктоза. Жидкость будет пересоленной – это нормально.

В полстакана теплой воды добавляем чайную ложку фруктозы, размешиваем до растворения и засыпаем дрожжи. Перемешиваем и даем постоять.

Снимаем с плиты кастрюлю, постепенно вводим в нее муку. Тщательно размешиваем. Взбиваем яйца и тоже добавляем. Затем вливаем дрожжи и снова перемешиваем.

По чуть-чуть досыпаем муку и месим тесто, остановиться необходимо тогда, когда оно станет мягким, гладким и будет отставать от стенок посуды.

Накрываем и убираем в теплое место. Как только взойдет, примните вилкой – "опустите" его. Ждем, когда взойдет еще.

Как взойдет – добавляем клюкву, предварительно ее можно обсыпать мукой.

Выкладываем тесто в формы, оно должно занимать не более половины. Оставляем на некоторое время в теплом месте.

Смазываем куличи взбитым яйцом и помещаем в духовку, разогретую до 200 градусов. Через 15 минут снижаем температуру до 180 градусов.

Следите за куличами, как только у них подрумянится верх, прикройте их мокрым кружком бумаги. Духовку широко не открывайте.

Готовые куличи (проверка все так же зубочисткой) оставляем на 5 минут, а затем достаем из форм. Накрываем полотенцем.

Диабетические куличи глазурью не покрываются, так как это чревато скачком сахара. Кушать такие куличи придется умеренно, потому что все-таки это сдоба.

Вегетарианский кулич

Не употребляете в пищу продукты животного происхождения? Ваш пасхальный стол все равно будет с куличом. В этом рецепте нет ни яиц, ни дрожжей, но от этого он все равно не менее вкусный.

Ингредиенты:

Минеральная вода – 200 мл;

растительное масло – 30 мл;

сахар коричневый – 100 гр;

сахарная пудра – 100 гр;

соль – 0,5 ч.л.;

мука – 250 гр;

разрыхлитель теста – 10 гр;

изюм светлый – 50 гр;

бананы – 1 шт;

сок апельсиновый – 50 мл;

сок лимонный – 5 мл.



Разминаем бананы, добавляем апельсиновый сок.

Смешиваем минеральную воду, масло, сахар, разрыхлитель, соль, просеивая, вводим муку. Добавляем размягченный банан. Все тщательно взбиваем.

Заливаем тесто в формы, заполняя их примерно наполовину.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут – час. Готовые куличи доставайте из формы тогда, когда они уже немного остынут.

Для глазури смешиваем сахарную пудру с минералкой и лимонным соком. Варим на медленном огне, тщательно помешивая. Когда глазурь начнет густеть, снимаем с огня и поливаем ею куличи.

Светлой вам Пасхи!