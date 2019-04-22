В Дятловском районе на пожаре кошка спасла хозяина, но погибла сама

Источник материала: Аргументы и факты

Сообщение о возгорании в деревне Роготно по улице Октябрьская поступило 20 апреля в 14-41. Подоспевшие на место происшествия пожарные увидели на крыльце сидящего пенсионера. Мужчина не осознавал, что происходит. Сотрудники МЧС отвели его от горящего строения и потушили пламя.

В доме проживает пенсионерка 1944 года рождения. Пенсионера она приютила несколько лет назад. У мужчины не было определенного места жительства.

Накануне пожара они выпили. Женщина ушла в магазин, а мужчина прилег, закурил и уснул. Проснулся он от того, что кошка царапала лапой по лицу. Животное выбраться из горящего помещения не сумело.