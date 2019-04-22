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«Зарабатываю 1000 рублей». Парень уехал из Минска в поселок и открыл барбершоп

23.04.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коле Юрчаку 27 лет, он закончил БГУИР и несколько лет в Минске работал маркетологом. Однажды он осознал, что встает по утрам «автоматически» и еле-еле идет в офис. И нет, он не впал в депрессию, а кардинально изменил свою жизнь. Коля вернулся домой, в г. п. Октябрьский (там живет всего 6500 человек) и открыл маленький бизнес — барбершоп. Парень вложил в свое дело 1500 долларов и даже подготовил бизнес-план. Но что делать, если райцентр оказался не готов стричься модно, да и 10 рублей за стрижку — это дорого?

 
Теги: Минск
 
 
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