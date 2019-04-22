«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево

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«Белавиа» выполняет полеты на самолетах Embraer E-195 с компоновкой 107 кресел: 11 мест в бизнес-классе и 96 – в эконом. В аэропорту Шереметьево пассажиры обслуживаются в Терминале F при прибытии и в Терминале D при отправлении, сообщили в авиакомпании.

Пассажиры смогут воспользоваться разветвленной маршрутной сетью Шереметьево для полетов в города Китая и стран Юго-Восточной Азии.