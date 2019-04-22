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«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево

23.04.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево
Фото из открытых источников

«Белавиа» выполняет полеты на самолетах Embraer E-195 с компоновкой 107 кресел: 11 мест в бизнес-классе и 96 – в эконом. В аэропорту Шереметьево пассажиры обслуживаются в Терминале F при прибытии и в Терминале D при отправлении, сообщили в авиакомпании.

Пассажиры смогут воспользоваться разветвленной маршрутной сетью Шереметьево для полетов в города Китая и стран Юго-Восточной Азии. 

На сегодняшний день Шереметьево – единственный европейский аэропорт, обслуживающий восемь ведущих китайских авиакомпаний, и крупнейший трансферный узел, соединяющий Европу с азиатским регионом. Согласно статистике аэропорта, большинство трансферных пассажиров из Минска совершает в Шереметьево пересадку на рейсы в Нью-Йорк, Екатеринбург, Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. 

«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево
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Теги: Минск
 
 
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Прямые рейсы совершаются ежедневно два раза в день: утром (прилет в 9:50 мск, вылет в 10:35 мск) и вечером (прилет в 19:30 мск, вылет в 20:20 мск).
 
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