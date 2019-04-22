«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево

«Белавиа» выполняет полеты на самолетах Embraer E-195 с компоновкой 107 кресел: 11 мест в бизнес-классе и 96 – в эконом. В аэропорту Шереметьево пассажиры обслуживаются в Терминале F при прибытии и в Терминале D при отправлении, сообщили в авиакомпании.
Пассажиры смогут воспользоваться разветвленной маршрутной сетью Шереметьево для полетов в города Китая и стран Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день Шереметьево – единственный европейский аэропорт, обслуживающий восемь ведущих китайских авиакомпаний, и крупнейший трансферный узел, соединяющий Европу с азиатским регионом. Согласно статистике аэропорта, большинство трансферных пассажиров из Минска совершает в Шереметьево пересадку на рейсы в Нью-Йорк, Екатеринбург, Шанхай, Пекин и Гуанчжоу.