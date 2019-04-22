Послание Президента к народу и Парламенту

Источник материала: Пинский Вестник

Президент 19 апреля обратился с ежегодным Посланием к народу и Парламенту.



Глава государства не только подвел итоги развития за минувший период, но и расставил акценты и основные приоритеты развития государства и общества на перспективу: от суверенитета и безопасности до благосостояния каждого белоруса.



В этом году страна отмечает юбилей и Основного Закона Беларуси, и самого института президентства. Это весомый повод не только оглянуться в прошлое, но и наметить следующие шаги в укреплении белорусской государственности и суверенитета.



На одно из ключевых общественно-политических событий года - выступление Президента с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию - в Овальном зале Дома Правительства собрались высшие должноcтные лица страны, члены Правительства, руководители органов гоcуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, предcтавители дипломатического корпуса, средств массовой информации, общественности, в том числе Белорусского общеcтвенного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Руcь», Белорусского союза женщин и молодежь.





Три столпа уверенного курса страны: благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», - начал свое выступление белорусский лидер. Он напомнил, что Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций.



Через тернии санкций, испытания мировыми кризисами Беларусь вышли к намеченным целям. За сравнительно короткое время выстроили новую дипломатическую линию внешнего взаимодействия. Выступили не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества.



Заняли твердую позицию в современной геополитической системе. Развивая отношения со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащих другим народам, и прежде всего нашим соседям.



Глава государства также отметил, что в день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли. По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: «Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект «Малая родина». «Все это - задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси. Но главные приоритеты - благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это те три столпа уверенного курса нашей страны», - резюмировал белорусский лидер.



Фундамент успешного государства - сильная экономика



За годы независимости Беларуси сделали немало. Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз. А объем промышленного производства превышен в два с половиной раза. Александр Лукашенко отметил, что страна не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Все сохранили и приумножили.



И все это благодаря труду белорусов, которые на заре независимости и при зарплатах в 20 долларов верили в Беларусь и восстанавливали то, чем мы сегодня по праву гордимся. Вдохнули новую жизнь в те предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых.



Но не останавливаемся на достигнутом, заверил президент. В стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, современная инновационная сельскохозяйственная техника. Военная техника. И таких примеров немало. Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств.



В тоже время создаются и достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ними.



Резюмируя экономический блок Глава государства поручил Правительству завершить реализацию основных инвестиционных проектов в течение ближайших двух лет: 2019 - 2020 года. И вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей: «Беларусь индустриальная - это наш путь развития».



Доходы населения в числе приоритетных государственных задач



У отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата. Но, как показывают обращения, людей все еще беспокоят перспективы ее дальнейшего роста.



Особое внимание Глава государства уделил низкооплачиваемым категориям работников. Правительство обязано обеспечить соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80 процентов, поставил задачу Президент: «Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия - это единственный источник дохода».



В числе наиболее значимых проблем - возможности иметь хорошую работу



Одна из форм ее разрешения - придание мобильности рабочей силе в пределах страны. И в этом вопросе необходимы системные предложения.



Но гражданам нужно и самим проявлять инициативу, чтобы найти себя на рынке труда, уверен Глава государства.



- По-прежнему приоритетной задачей остается создание высокопроизводительных рабочих мест. Это касается всей вертикали власти. Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом. А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на любом уровне.



Правительство, местные органы власти, представители частного бизнеса, всегда должны помнить, что есть еще одна категория граждан, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность, с ограниченными возможностями. Основные задачи здесь две - создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку.



Языковой проблемы в стране нет



Во время Послания прозвучала и тема государственного языка. Президент в этом вопросе поставил своеобразную точку: для жителей страны и русский, и белорусский языки одинаково важны, сказал он.



- Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?..



Конкретный человек! Конкретная проблема! Конкретное решение! Каждый день!



- Все обещания, данные народу, должны быть исполнены! Это задача для любого без исключения руководителя, - сделал акцент Александр Григорьевич.



За последние два года предоставили уникальные возможности для экономического развития всех сфер общества - от самозанятости до высоких технологий. Создали Парк высоких технологий - это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен. Главное - не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Однако мы понимаем, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, да и физический труд всегда будет востребован в нашей жизни, - уверен Глава государства: «А тот, кто в любой сфере трудится честно и добросовестно, всегда будет уважаем. Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы. Но, как говорят в народе, «Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо». Успешны те, кто прилагает собственные усилия сначала в учебе, потом в поиске работы и профессиональной реализации в любой точке нашей страны».



Президентские выборы - в 2020-м



Вопрос, который особенно волнует политически активную часть общества, - предстоящие избирательные кампании. Президент однозначно дал понять, что все будет по Закону, в соответствии с Конституцией.



Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В нынешнем году состоятся выборы в Палату представителей. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя.



- Я не определялся по дате, но скажу: если это приемлемо по Закону, у нас есть хороший праздник, в России он называется День единения, у нас по-старому - День Октябрьской революции, 7 ноября - выходной день. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться безо всяких идеологических посылов.



Мы вместе создаем современную историю белорусского народа



- В год 25-летия Конституции мы констатируем: Беларусь как суверенное и независимое государство состоялась.

Сохранить суверенитет, мир, спокойную созидательную жизнь на своей земле - наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство. Принять сердцем простую истину: исповедуя разные религии - мы едины в вере; говоря на двух государственных языках - мы одна нация; опираясь на опыт прошлого - вместе создаем и будем создавать будущее!



Мы - народ суверенной Беларуси, сильной и процветающей страны, миролюбивой и открытой всему миру! - Резюмировал Александр Лукашенко.



Послание Президента «ПВ» продолжит осуждать в следующих выпусках.



Полную версию «Послания Президента к народу и Парламенту Республики Беларусь» читайте на сайте газеты p-v.by в разделе «Тема недели».



Ольга ЛЕВЧЕНКО,

член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, участник мероприятия