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Производитель умных замков поддержит проведение II Европейских игр

23.04.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Производитель умных замков поддержит проведение II Европейских игр

Компания YGS Intelligent Locks, являющаяся ведущим производителем умных замков на территории Китая, выступит в качестве организации, оказывающей поддержку II Европейским играм 2019 года. Соответствующий документ подписан сегодня в Минске.

Заключение договора с YGS Intelligent Locks – очередной удачный пример привлечения Дирекцией к проведению мультиспортивного форума крупного и узнаваемого на международной арене спонсора.

 

Генеральный директор YGS Intelligent Locks Лисинь Чжоу:

 

– Для нашей компании заключение договора с Дирекцией очень важный шаг по ряду причин. Во-первых, европейский рынок имеет очень высокие стандарты. Особенно с точки зрения защиты наш продукт – это как раз олицетворение высоких стандартов, которых компания достигла в своем производстве. Для нас II Европейские игры – это позиционирование себя на европейском рынке в европейском мероприятии. Немаловажно, что мы – первые представители Китая, подписавшие спонсорский договор с Дирекцией II Европейских игр.

 

Наша компания была основана 19 лет назад, и за это время выросла в большое производственное предприятие, которое производит инновационную продукцию – умные замки, завязанные на сети интернет, на облачных технологиях. В наших планах в рамках спонсорской помощи поставить различные замки (с ключами, картами, с распознаванием отпечатков пальцев, лиц, управляемые при помощи смартфонов и другие) на многие объекты Игр. Они очень удобны для корпоративного бизнеса, и становятся частью умных домов, которые сами по себе олицетворяют движение вперед – в будущее. Рассчитываем, что сможем продемонстрировать максимум своих продуктов в ходе предстоящего форума, тем более, что на белорусском рынке наша продукция уже известна. Такие замки применялись при строительстве гостиницы «Пекин», и они уже зарекомендовали себя с точки зрения безопасности и надежности.

 

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов:

– Фактически сегодня мы подписали договор с первой компанией, работающей на рынке Китая, и это знаковый для нас момент. Несмотря на то, что такой проект, как Европейские игры носит континентальный характер, к нему есть интерес и со стороны китайского бизнеса. Уверен, что до Игр у нас состоится еще несколько подписаний соглашений с китайскими партнерами. Так мы сможем продемонстрировать, что предстоящий мультиспортивный форум – международный проект, которым интересуются, и который готовы поддержать не только в Европе. Ну а те электронные замки, которые поставит YGS Intelligent Locks, внесут свою лепту в повышение качества инфраструктуры спортивных объектов, а также послужат там и после II Европейских игр, сформировав часть их наследия.

 

На церемонии подписания договора с китайской стороны также присутствовали главный инженер компании Маан Ян и заместитель управляющего директора маркетингового агентства YMC Marketing Consulting Джонас Лэй. Со стороны Дирекции в мероприятии принял участие начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Максим Кошкалда. Поздравил стороны с началом сотрудничества официальный талисман Игр – лисенок Лесик. В завершении встречи партнеры обменялись памятными сувенирами.

 
Теги: Минск
 
 
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