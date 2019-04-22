Беларусь планирует поставить в Бангладеш технику на 100 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник





22 апреля председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.

На встрече обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество между странами и новые совместные проекты, в том числе выполнение нового контракта на поставку беларусской техники на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Совета Республики.

«Кроме того, прорабатывается еще один контракт на 17 млн долларов. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры», – заявил Мясникович.

Беларусь собирается поставлять дорожно-строительную, сельскохозяйственную, грузовую технику и готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО «Промагролизинг», экспортное финансирование Банка развития Беларуси или другие.

Беларусь уже выполнила контракт на поставку техники «Амкодор» в Бангладеш на 50 миллионов долларов.

Мясникович также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередач и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В целом Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%.

Но это не предел, сказал Михаил Мясникович. Он выразил уверенность в том, что текущий визит и предстоящее первое заседание белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придадут новый импульс совместной работе.

В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.