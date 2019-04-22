ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь планирует поставить в Бангладеш технику на 100 миллионов долларов

23.04.2019 09:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь планирует поставить в Бангладеш технику на 100 миллионов долларов

22 апреля председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.

На встрече обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество между странами и новые совместные проекты, в том числе выполнение нового контракта на поставку беларусской техники на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Совета Республики.

«Кроме того, прорабатывается еще один контракт на 17 млн долларов. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры», – заявил Мясникович.

Беларусь собирается поставлять дорожно-строительную, сельскохозяйственную, грузовую технику и готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО «Промагролизинг», экспортное финансирование Банка развития Беларуси или другие.

Беларусь уже выполнила контракт на поставку техники «Амкодор» в Бангладеш на 50 миллионов долларов.

Мясникович также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередач и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В целом Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%.

Но это не предел, сказал Михаил Мясникович. Он выразил уверенность в том, что текущий визит и предстоящее первое заседание белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придадут новый импульс совместной работе.

В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 апреля председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика