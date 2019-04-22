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Беларусь планирует поставить в Бангладеш технику на 100 миллионов долларов
23.04.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
22 апреля председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.
На встрече обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество между странами и новые совместные проекты, в том числе выполнение нового контракта на поставку беларусской техники на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Совета Республики.
«Кроме того, прорабатывается еще один контракт на 17 млн долларов. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры», – заявил Мясникович.
Беларусь собирается поставлять дорожно-строительную, сельскохозяйственную, грузовую технику и готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО «Промагролизинг», экспортное финансирование Банка развития Беларуси или другие.
Беларусь уже выполнила контракт на поставку техники «Амкодор» в Бангладеш на 50 миллионов долларов.
Мясникович также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередач и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.
В целом Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%.
Но это не предел, сказал Михаил Мясникович. Он выразил уверенность в том, что текущий визит и предстоящее первое заседание белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придадут новый импульс совместной работе.
В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.
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22 апреля председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.
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