Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

Источник материала: Вороновская газета





Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланированы эксклюзивные прямые трансляции и тематические программы.

«Накануне Пасхи, 27 апреля, в 6.25 на телеканале «Беларусь 1» выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць». В 23.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24» также увидят праздничное богослужение в прямом эфире. 28 апреля в 6.30 в эфире «Беларусь 1» выйдет «Слово митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение», — рассказали в пресс-службе.

Социокультурный телеканал «Беларусь 3» 28 апреля в 7.35 начнет праздничный пасхальный эфир тематическим выпуском проекта «Камертон». Программа на этот раз будет посвящена Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси. В 10.25 тему пасхальной трапезы раскроет «Белорусская кухня», которая предложит зрителям приготовить оригинальный «Рулет з вушэй». Проект «Архітэктура Беларусі» в 16.20 подготовил тематический выпуск о Церкви Рождества Богородицы в деревне Мурованка Гродненской области. Этот памятник готическо-ренессансной архитектуры в конце XVII — начале XVIII веков переходил униатам, в начале прошлого века был превращен в костел, но в 1993 году вернул свое предназначение, став центром православного прихода, объединяющего 8 деревень.

Телеканал «НТВ-Беларусь» 27 апреля в дневном эфире традиционно будет вести прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В Великую субботу, предшествующую празднику Пасхи, 10 тыс. паломников соберутся, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного огня и совершить Всеправославную молитву о мире на Святой Земле.

Храм Гроба Господня — священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV веке нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе — это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь. Начало трансляции — 13.15.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио 27 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта «Свет души», приуроченный к светлому празднику Пасхи. В воскресенье в это же время аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение митрополита в программе «Духовное слово». Далее в течение дня в новостных информационных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.

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