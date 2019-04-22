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Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании
23.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланированы эксклюзивные прямые трансляции и тематические программы.
«Накануне Пасхи, 27 апреля, в 6.25 на телеканале
Социокультурный телеканал
Телеканал
Храм Гроба Господня — священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV веке нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе — это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь. Начало трансляции — 13.15.
В эфире Первого национального канала Белорусского радио 27 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта «Свет души», приуроченный к светлому празднику Пасхи. В воскресенье в это же время аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение митрополита в программе «Духовное слово». Далее в течение дня в новостных информационных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.
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Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга. На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире...
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