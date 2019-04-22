ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

23.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланированы эксклюзивные прямые трансляции и тематические программы.  

«Накануне Пасхи, 27 апреля, в 6.25 на телеканале «Беларусь 1» выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць». В 23.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24» также увидят праздничное богослужение в прямом эфире. 28 апреля в 6.30 в эфире «Беларусь 1» выйдет «Слово митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение», — рассказали в пресс-службе.

Социокультурный телеканал «Беларусь 3» 28 апреля в 7.35 начнет праздничный пасхальный эфир тематическим выпуском проекта «Камертон». Программа на этот раз будет посвящена Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси. В 10.25 тему пасхальной трапезы раскроет «Белорусская кухня», которая предложит зрителям приготовить оригинальный «Рулет з вушэй». Проект «Архітэктура Беларусі» в 16.20 подготовил тематический выпуск о Церкви Рождества Богородицы в деревне Мурованка Гродненской области. Этот памятник готическо-ренессансной архитектуры в конце XVII — начале XVIII веков переходил униатам, в начале прошлого века был превращен в костел, но в 1993 году вернул свое предназначение, став центром православного прихода, объединяющего 8 деревень.

Телеканал «НТВ-Беларусь» 27 апреля в дневном эфире традиционно будет вести прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В Великую субботу, предшествующую празднику Пасхи, 10 тыс. паломников соберутся, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного огня и совершить Всеправославную молитву о мире на Святой Земле.

Храм Гроба Господня — священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV веке нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе — это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь. Начало трансляции — 13.15.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио 27 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта «Свет души», приуроченный к светлому празднику Пасхи. В воскресенье в это же время аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение митрополита в программе «Духовное слово». Далее в течение дня в новостных информационных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга. На праздник Воскресения Христова, который в этом году православные верующие будут отмечать 28 апреля, в эфире...
 
Новости дня
Новости разные
 
Загородная недвижимость резко пошла в рост на фоне падения интереса к столичным квартирам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика