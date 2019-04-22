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Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции

23.04.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции, информирует hromadske.ua.



За четыре года импорт строительных газобетонных блоков из нашей страны вырос на 57% (только в прошлом году было завезено этой продукции на 11,2 млн долларов). Это привело к тому, что доля украинских производителей на этом рынке снизилась на 7%.

Антидемпинговое расследование с прошлой недели проводит межведомственная комиссия по внешней торговле, которая отреагировала на обращение Всеукраинской ассоциации производителей газобетона. Украинские чиновники считают, что быстрый рост поставок из Беларуси произошёл из-за того, что продукцию привозили по заниженным ценам. И если такая ситуация продолжится, украинские производители будут нести убытки.


 
 
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Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции, информирует hromadske.ua.
 
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