Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции









За четыре года импорт строительных газобетонных блоков из нашей страны вырос на 57% (только в прошлом году было завезено этой продукции на 11,2 млн долларов). Это привело к тому, что доля украинских производителей на этом рынке снизилась на 7%.





Антидемпинговое расследование с прошлой недели проводит межведомственная комиссия по внешней торговле, которая отреагировала на обращение Всеукраинской ассоциации производителей газобетона. Украинские чиновники считают, что быстрый рост поставок из Беларуси произошёл из-за того, что продукцию привозили по заниженным ценам. И если такая ситуация продолжится, украинские производители будут нести убытки.



