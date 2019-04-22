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Мост через Свислочь на пр. Машерова полностью открыли для движения транспорта

23.04.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мост на пр. Машерова через р. Свислочь начали открывать для движения транспорта 23 апреля в 8:00, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.



До этого из шести полос были закрыты две: там делали деформационные швы. Капремонт объекта, построенного в 1990 г., продолжается и завершится в начале мая.

Напомним, к обновлению моста через р. Свислочь на пр. Машерова приступили в конце июля 2018-го. Проектом предусмотрено восстановление несущих конструкций сооружения, швов и дорожного полотна, замена опорных частей, организация водоотлива с верхней части, ремонт лестниц, ведущих к набережной и др.

Также при ремонте сооружения зону, которая была зарезервирована для создания трамвайного движения, использовали для расширения тротуара для пешеходов и велосипедистов с размещением малых архитектурных форм и подсветки.

Капремонт объекта выполняли поэтапно. Первая треть моста была отремонтирована к концу октября. К декабрю завершилось обновление серединной части сооружения, а к январю — последней трети проезжей части. С наступлением подходящих погодных условий строители занялись укладкой верхнего слоя асфальта и окончанием работ по благоустройству.

Фото Павла Русака


 
Теги: Минск
 
 
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Мост на пр. Машерова через р. Свислочь начали открывать для движения транспорта 23 апреля в 8:00, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор ГП...
 
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