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Мост через Свислочь на пр. Машерова полностью открыли для движения транспорта
Источник материала: Партизан
Мост на пр. Машерова через р. Свислочь начали открывать для движения транспорта 23 апреля в 8:00,
До этого из шести полос были закрыты две: там делали деформационные швы. Капремонт объекта, построенного в 1990 г., продолжается и завершится в начале мая.
Напомним, к обновлению моста через р. Свислочь на пр. Машерова приступили в конце июля 2018-го. Проектом предусмотрено восстановление несущих конструкций сооружения, швов и дорожного полотна, замена опорных частей, организация водоотлива с верхней части, ремонт лестниц, ведущих к набережной и др.
Также при ремонте сооружения зону, которая была зарезервирована для создания трамвайного движения, использовали для расширения тротуара для пешеходов и велосипедистов с размещением малых архитектурных форм и подсветки.
Капремонт объекта выполняли поэтапно. Первая треть моста была отремонтирована к концу октября. К декабрю завершилось обновление серединной части сооружения, а к январю — последней трети проезжей части. С наступлением подходящих погодных условий строители занялись укладкой верхнего слоя асфальта и окончанием работ по благоустройству.
Фото Павла Русака
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Мост на пр. Машерова через р. Свислочь начали открывать для движения транспорта 23 апреля в 8:00, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор ГП...
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