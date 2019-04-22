Мост через Свислочь на пр. Машерова полностью открыли для движения транспорта









До этого из шести полос были закрыты две: там делали деформационные швы. Капремонт объекта, построенного в 1990 г., продолжается и завершится в начале мая.





Напомним, к обновлению моста через р. Свислочь на пр. Машерова приступили в конце июля 2018-го. Проектом предусмотрено восстановление несущих конструкций сооружения, швов и дорожного полотна, замена опорных частей, организация водоотлива с верхней части, ремонт лестниц, ведущих к набережной и др.





Также при ремонте сооружения зону, которая была зарезервирована для создания трамвайного движения, использовали для расширения тротуара для пешеходов и велосипедистов с размещением малых архитектурных форм и подсветки.





Капремонт объекта выполняли поэтапно. Первая треть моста была отремонтирована к концу октября. К декабрю завершилось обновление серединной части сооружения, а к январю — последней трети проезжей части. С наступлением подходящих погодных условий строители занялись укладкой верхнего слоя асфальта и окончанием работ по благоустройству.





Фото Павла Русака