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Суд по делу об убийстве жены докшицкого чиновника начитается в Витебске

23.04.2019 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвиняемые в убийстве более 18 лет скрывались от правоохранительных органов, а попались на банальной краже, им грозит смертная казнь.



Витебской областной суд во вторник начнет рассмотрение уголовного дело об убийстве с особой жестокостью в 2000 году жительницы Докшиц, сообщили в суде.

Жена тогдашнего председателя Докшицкого райисполкома была убита с особой жестокостью, пока ее муж находился в заграничной командировке. Женщину пытали, забрали чуть более 3 тысяч долларов. Несмотря на то, что она была женой местного высокопоставленного чиновника, преступление не удалось раскрыть. И только спустя почти 20 лет эксперты установили подозреваемого, благодаря новейшим технологиям.

В качестве обвиняемых проходят двое минчан, которых будут судить по нескольким статьям, в том числе за убийство с особой жестокостью. Им также предъявлено обвинение по ряду статей старого, советского Уголовного кодекса - в незаконном обороте и хищении оружия и боеприпасов к нему.


Cледствием установлено, что 4 августа 2000 года трое мужчин в состоянии алкогольного проникли в дом по улице Школьной. Они знали, что здесь проживает небедная семейная пара. Связали женщину, нанесли ей не менее 19 травмирующих ранений, от чего она умерла.

Преступление было раскрыто только в 2018 году благодаря базе учета ДНК.

Генотип мужчины, попавшегося на краже в 2018 году, совпал с биологическим материалом, изъятым на месте убийства женщины в Докшицах в 2000-м.


 
 
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Обвиняемые в убийстве более 18 лет скрывались от правоохранительных органов, а попались на банальной краже, им грозит смертная казнь.
 
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