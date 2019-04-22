Суд по делу об убийстве жены докшицкого чиновника начитается в Витебске









Витебской областной суд во вторник начнет рассмотрение уголовного дело об убийстве с особой жестокостью в 2000 году жительницы Докшиц, сообщили в суде.





Жена тогдашнего председателя Докшицкого райисполкома была убита с особой жестокостью, пока ее муж находился в заграничной командировке. Женщину пытали, забрали чуть более 3 тысяч долларов. Несмотря на то, что она была женой местного высокопоставленного чиновника, преступление не удалось раскрыть. И только спустя почти 20 лет эксперты установили подозреваемого, благодаря новейшим технологиям.





В качестве обвиняемых проходят двое минчан, которых будут судить по нескольким статьям, в том числе за убийство с особой жестокостью. Им также предъявлено обвинение по ряду статей старого, советского Уголовного кодекса - в незаконном обороте и хищении оружия и боеприпасов к нему.









Cледствием установлено, что 4 августа 2000 года трое мужчин в состоянии алкогольного проникли в дом по улице Школьной. Они знали, что здесь проживает небедная семейная пара. Связали женщину, нанесли ей не менее 19 травмирующих ранений, от чего она умерла.





Преступление было раскрыто только в 2018 году благодаря базе учета ДНК.





Генотип мужчины, попавшегося на краже в 2018 году, совпал с биологическим материалом, изъятым на месте убийства женщины в Докшицах в 2000-м.



