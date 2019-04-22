Пять лет лишения свободы за перепост в социальных сетях





Алексей Ясюкевич, который так сделал в прошлом году после того, как попал под следствие за перепост видеороликов четырехлетней давности. В 2018-м суд Центрального района признал видео экстремистскими, и на парня сразу же завели уголовное дело, пишет Белсат. «Я удалил свою страницу в «ВКонтакте» и эти видеоролики», — говорит минчанин, который так сделал в прошлом году после того, как попал под следствие за перепост видеороликов четырехлетней давности. В 2018-м суд Центрального района признал видео экстремистскими, и на парня сразу же завели уголовное дело,Белсат.





«Я никогда себя не называл ни фашистом, ни нацистом, в общем против расизма, против любой дискриминации, и чтобы меня привлекали по 130 статье о разжигании какой-то вражды, для меня это было очень странно», – вспоминает парень.





В 2015 году парень сделал перепосты двух роликов: эпатажного клипа российского рэпера и исторического короткого документального кино о Дне Победы. На то время они еще не были признаны экстремистскими.





«Конечно, логично было привлечь человека к административной ответственности по части 2 статьи 17:11 вместо того, чтобы заводить уголовное дело. Тем более, что если мы посмотрим на сам этот ролик, то возникают определенные сомнения, действительно ли он экстремистский, там дается просто оценка определенных исторических событий», – говорит правозащитница Анастасия Лойко.









По словам правозащитников, только в этом году по крайней мере четырех человек привлекли к административной ответственности за распространение материалов, признанных экстремистскими. Уголовному преследованию подверглись в этом году как минимум 5 человек.





«Есть международные принципы, которые говорят, что такие случаи могут распространяться только на ситуации, которые нужно комплексно оценивать. Смотреть, кто делает высказывания, насколько они острые, насколько они действительно разжигают вражду. И у меня есть ощущение, что работники милиции не руководствуются этими принципами», – полагает Анастасия Лойко.





Список материалов, признанных экстремистскими, постоянно обновляется. В марте туда попала страница слонимских футбольных болельщиков в социальной сети «ВКонтакте» и одна аббревиатура на белорусском языке.





Произнести аббревиатуру или показать или написать ее мы не можем. Также не можем и показать эпизодов видеороликов из списка экстремистских материалов. Иначе суд может привлечь ас к административной или даже уголовной ответственности.





В социальных сетях общественный активист, бывший политзаключенный Николай Дедок запустил флешмоб «я-экстремист»: он призвал постить на своих страницах фото или ссылки на материалы, признанные экстремистскими. Другой активист Петр Маркелов поддержал флешмоб.





«В этом списке есть такие вещи, как, например, изображение с названием «без названия» или другие изображения с непонятными названиями. Содержание этих изображений там не объяснено. То же самое туда попадают абсурдные вещи, как комбинация из четырех букв, которая в моем случае попала на фотографию», – говорит Петр.





Следствие же в отношении Алексея Ясюкевича идет уже год. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.







