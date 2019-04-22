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Началось: белорус из Comedy Club пообещал подумать о президентской кампании
Источник материала: Партизан
После успеха Владимира Зеленского в Украине Андрея Скорохода в шутку завалили предложениями пойти во власть.
Андрей Скороход
Резидент российского Comedy Club Андрей Скороход опубликовал в Instagram несколько «предвыборных» плакатов, которые ему шлют друзья после победы комика Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, пишет
«Мой директ сегодня завален вот такими сообщениями. Если этот пост наберет 10 миллионов лайков, то... я подумаю. В сторис уже накидываю программу», — написал Андрей Скороход.
Идею о выдвижении кандидатом в президенты юмориста в Беларуси обсуждают в соцсетях. Резидент Comedy Club, поздравивший белорусов с Днем Воли, определенно пользуется популярностью.
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После успеха Владимира Зеленского в Украине Андрея Скорохода в шутку завалили предложениями пойти во власть.
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