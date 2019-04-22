Началось: белорус из Comedy Club пообещал подумать о президентской кампании





Андрей Скороход





gazetaby.com Резидент российского Comedy Club Андрей Скороход опубликовал в Instagram несколько «предвыборных» плакатов, которые ему шлют друзья после победы комика Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, пишет













«Мой директ сегодня завален вот такими сообщениями. Если этот пост наберет 10 миллионов лайков, то... я подумаю. В сторис уже накидываю программу», — написал Андрей Скороход.













Идею о выдвижении кандидатом в президенты юмориста в Беларуси обсуждают в соцсетях. Резидент Comedy Club, поздравивший белорусов с Днем Воли, определенно пользуется популярностью.



