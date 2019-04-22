Не залейте машину. Ошибки самостоятельной мойки могут «убить» автомобиль

Источник материала: Аргументы и факты

Любая бесконтактная мойка осуществляется с помощью насоса высокого давления, формирующего плотный поток воды. Струя сметает грязь, химические реагенты и масло, скопившиеся на кузове за долгое зимнее время. Грамотный мойщик знает тонкости такой мойки и при соответствующей квалификации добивается идеальной чистоты кузова. Однако в неумелых руках аппарат высокого давления превращается в оружие, которым наносится вред. Назовем лишь некоторые ошибки начинаюших мойщиков, которые при систематическом повторении портят технику.

Близкие контакты опасны

Ни в коем случае нельза смывать грязь под углом 90 градусов, удерживая сопло распылителя прямо перед кузовом. Кроме того, нельзя держать сопло ближе 15 см от поверхности. Энергия вылетающей струи воды тогда почти полностью поглощается металлом. Поверхностный слой вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют. Устройство нужно держать под углом, чтобы струя отражалась от кузова и летела вместе с грязью в землю. Если удерживать сопло далеко, то вода успевает распылиться и теряет энергию. Она оседает на поверхности кузова и смачивает грязь, не причиняя вреда машине.

Отколоть кусок

Очень чувствительны к мощной струе так называемые хромированные элементы бампера, а именно декоративные пластиковые накладки с серебристой краской, имитирующей гальванический слой металла. Из-за перепадов температур зимой они часто дают трещины, вокруг которых начинается отслаивание краски. Если туда бьет струя, то есть риск отколоть кусочек покрытия.

Таким же образом можно повредить и краску на стыках панелей кузова или на арках колес. Слой лакокрасочного покрытия в этих местах нередко повреждается летящими камнями и покрывается микротрещинами. Лишнее усилие водяной струи способно усугубить дело и отшелушить частички старой краски от кузова.

Химия разъедает краску

Очень важно правильно наносить пену. Эта щелочная субстанция довольно агрессивна для окружающей среды, и необходимо избегать ее попадания на кожу, лицо и в глаза. Нельзя допускать, чтобы машина стояла под пеной дольше 10 минут, иначе химическое средство не только разъедает грязь, но и начинает воздействовать на лак. Луший вариант — дать химической пене поработать около 5 минут, а затем приступать к обмывке.

Пена должна поработать

Быстрый смыв пены тоже не годится. Если она лежит менее 5 минут, то химическим веществам не всегда удается быстро разрушить спекшиеся пласты грязи. Кузов после ополаскивания останется грязным. В этом случае они плохо смываются струей воды. Некоторые мойщики берут тогда тряпки и активно трут грязь на проблемных участках, что делать категорически запрещено, так как тряпка вместе с песком превращается в абразивную щетку, которая оставляет следы на размякшем лакокрасочном покрытии. После многократных повторений этой ошибки краска кузова мутнеет.

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Резак в руках

Нельзя направлять струю мойки себе на руки в надежде смыть с них грязь. Струя под высоким давлением порежет кожу. Нельзя бить струей прямо в датчики парковки, расположенные в бамперах. Они намокают и перестают работать.

Нельзя засовывать сопло прямо в радиаторную решетку и пускать туда воду в надежде вымыть зимние наслоения грязи. Мощная струя способна загнуть мягкие ячейки радиатора охлаждения. Тогда придется снимать деталь и выправлять соты пассатижами. А это трудозатратная и недешевая операция.

Не промочите катушки

Также нельзя мыть струей под давлением подкапотное пространство и двигатель. Если направить струю в моторный отсек, она может срезать электронные датчики, висящие на хлипких контактах, а также есть риск залить электрооборудование. Самое неприятное — намочить катушки зажигания или блок управления двигателем, находящийся сверху мотора около лобового стекла. Тогда машина обездвижится и потребует дорогостоящего ремонта.

Мойка двигателя — это серьезная операция, к которой нужно специально готовить автомобиль, предпринимая все предосторожности.

Коррозия металла

В общем, мойка автомобиля непроста и требует подготовки. Лучше всего не усердствовать и стараться смывать грязь постепенно, без резких движений. Важно также не направлять струю на поврежденные участки кузова, такие, как царапины или сколы краски. Вода под давлением усугубит нанесенный вред и станет причиной развития коррозионных процессов.