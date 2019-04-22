Главные новости европейского спорта

Тоттенхэм ставит под сомнение амбиции Манчестер Сити

Накануне первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов многие говорили о том, что у команды Хосепа Гвардиолы есть шанс выиграть четыре трофея за сезон. Но "Тоттенхэм" не спешит отдавать горожанам путевку в следующий раунд. В дебюте встречи Льорис спас свою команду, отбив пенальти от Агуэро. В середине второго тайма травму получил Кейн, но это не помешало шпорам в итоге выиграть матч - единственный гол на 78-й минуте забил кореец Сон Хын Мин.

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Ливерпуль спокойно обыграл Порту

Между тем, Юрген Клопп празднует победу над "Порту", которая почти не оставляет сомнений относительно выхода "Ливерпуля" в полуфинал. Уже на шестой минуте отличился Наби Кейта, а в середине первого тайма Фирмино закрепил преимущество красных. После перерыва "Ливерпуль" сбавил обороты, а "Порту" не хватило класса, чтобы сохранить интригу хотя бы одним забитым голом на "Энфилде" - 2: 0 в итоге. Конечно, делать окончательные прогнозы пока что рано, однако отличная игра Ливерпуля и тот факт, что Порту ничего не смог противопоставить хозяевам, уже говорит о том, что ждать чуда в домашнем для португальцев матче, вряд ли, стоит.

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Зидан против покупки Кiлiана Мбаппе

Западная пресса активно пишет о возможном переходе Мбаппе из ПСЖ в "Реал" во время летнего трансферного окна. Говорят, что француза хочет приобрести сам Флорентино Перес. Однако по данным издания Don Balon, против такого трансфера выступает Зинедин Зидан. Главный тренер считает, что лучше купить трех игроков - Азара, Погба и Мане, чем потратить весь трансферный бюджет клуба на одного.

Владимир Кличко готов вернуться за ринг за 100 млн. долларов

Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Abendzeitung подчеркнул, что его младший брат будет рассматривать вариант с восстановлением карьеры только в том случае, если получит предложение на 100 млн. в американской валюте. "Когда я спросил о 80 млн., он сказал: мне «Это не то предложение, которое могло бы изменить мое мнение, может быть, я начну думать об этом при сумме в 100 млн.» - прокомментировал украинец.

Напомним, что Владимир Кличко последний раз выходил на ринг в апреле 2017 - в Лондоне на Уэмбли украинец нокаутом проиграл Джошуа.

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