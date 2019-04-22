Беларусь приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Источник материала: Ежедневник





Это связано с поставками на белорусские НПЗ некачественной российской нефти.

Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

«На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — цитирует Гриба БЕЛТА .

Напомним, концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Содержание хлорорганических соeдинений в некоторых пробах превышало стандарты в 100 раз. Спустя несколько дней стало известно, что некачественная нефть вывела из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что белорусская сторона будет настаивать на компенсации за получение некачественного российского сырья. Сегодня должна состояться белорусско-российская встреча по вопросам поставок нефти.